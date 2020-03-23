Украина и Иран договорились о расследовании дела самолета МАУ 23.03.2020, 13:59

Обе стороны будут расшифровывать черные ящики.

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок согласовал с послом Ирана в Украине Манучехром Моради дальнейший алгоритм взаимодействия расследования дела самолета рейса PS 752 и привлечения виновных к ответственности. Об этом сообщила пресс служба МИД в понедельник, 23 марта, пишет korrespondent.net.

«Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с проведением расследования по делу сбивания украинского самолета рейса PS 752, в частности, подтверждена необходимость осуществления безотлагательной расшифровки черных ящиков, а также согласован дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили отдельные вопросы сотрудничества в условиях пандемии Covid-19. В частности, была достигнута договоренность проработать совместные мероприятия с целью возвращения домой украинских и иранских граждан, которые сейчас находятся на территории обоих государств.

Ранее сообщалось, что консультации по катастрофе МАУ с Ираном отложены из-за коронавируса.

Напомним, самописцы сбитого в Иране самолета расшифруют с представителями Украины.