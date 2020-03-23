Александр Глеб: Все у нас знают, что случилось с Италией и Испанией 4 23.03.2020, 14:28

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Белорусский футболист поделился мнением о том, почему чемпионат Беларуси не был остановлен.

Александр Глеб поделился мнением c британским изданием The Sun мнением, почему чемпионат Беларуси, в отличие от других европейских лиг, не был остановлен. Его слова приводит "Прессбол".

"Коронавирус прервал Лигу чемпионов и Лигу Европы. УЕФА поступил правильно, потому что надо попытаться остановить распространение коронавируса. Но в Беларуси это как будто никого не волнует. Это невероятно. Может быть, через неделю-две мы остановимся. Может быть, Лукашенко просто ждет, что будет с вирусом.

Все у нас знают, что случилось с Италией и Испанией. Но в нашей стране считают, что это не так экстремально, как говорится в новостях. Многие молодые люди и студенты здесь думают так. Я остаюсь дома с семьей. Но когда выхожу, то на улицах и в ресторанах все равно много людей.

Очень сложно объяснить, почему у нас так. Все лиги закрыты, но мы не думаем, что это проблема, — приводит слова Глеба британское издание The Sun.