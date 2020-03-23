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Лечение коронавируса: во Франции определили почти 100 препаратов

  • 23.03.2020, 14:36
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Лечение коронавируса: во Франции определили почти 100 препаратов

Четыре лекарственных препарата уже проходят клинические испытания.

Французская биофармацевтическая компания Farnext создала список из 97 часто выписываемых препаратов, которые могут помочь в лечении осложнений, связанных с заражением коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

Как отмечается, значительная часть этих препаратов используется для лечения таких распространенных заболеваний, как сахарный диабет второго типа и гипертония. Отмечается, что у людей именно с такими проблемами со здоровьем заболевание, вызванное COVID-19, протекает в тяжелой форме.

"Стратегия Pharnext заключалась в том, чтобы оценить, какую именно часть клеточного механизма затрагивают коронавирусы (в частности, COVID-19, SARS, MERS). Это позволило компании выявить уже утвержденные препараты для лечения распространенных заболеваний, которые эффективны и для борьбы заболеваний, сопутствующих COVID-19", - говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, четыре лекарственных препарата уже проходят клинические испытания. Среди них - препарат для лечения малярии Хлорохин.


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