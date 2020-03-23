Трамп вступает в нефтяную войну Александр Панов

23.03.2020, 14:59

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Фото: Reuters

Кто выиграет в противостоянии?

В ходе очередной пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусом, президента спросили о ценах на нефть, упавших до минимального уровня за последние 20 лет. Дональд Трамп, всегда говоривший, что низкие цены на нефть «хороши для граждан, заправляющихся на бензоколонках», в этот раз отметил, что к нему обращались «многие люди», обеспокоенные ситуацией, сложившейся после отказа России пойти на продление соглашения с ОПЕК о сокращении поставок нефти и ответных действий Саудовской Аравии, значительно увеличившей добычу и готовой торговать по низкой цене.

«Это очень разрушительно для России, потому что, если взглянуть на это, вся их экономика основана на этом (продаже энергоресурсов), у нас (теперь) самые низкие цены на нефть за последние десятилетия, так что это очень разрушительно для России. Я бы сказал, что это очень плохо и для Саудовской Аравии, но они борются за цену и производительность. В нужное время я вмешаюсь», — пообещал Трамп. «До тех пор, пока мы не стали ведущим производителем (нефти), я всегда был на стороне человека, который водит машину.., если бы цены стали слишком высоки, я бы устроил скандал ОПЕК. Но, с другой стороны, это (падение цен) вредит великой и очень мощной отрасли… Я говорил со многими людьми, которые имеют к этому отношение, у нас достаточно сил, чтобы изменить ситуацию, и мы пытаемся найти какую-то середину». Одних этих слов Трампа было достаточно, чтобы в минувшую пятницу цена на нефть выросла на несколько процентов. Но что в реальности готовит Вашингтон?

Издание «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на несколько анонимных источников сообщает, что речь идет о возможном введении нефтяных санкций против России, по мнению Вашингтона, сделавшей первый шаг в нынешней нефтяной войне — особо деструктивной на фоне глобального спада спроса, вызванного пандемией коронавируса. Как пишет WSJ, американские производители нефти и газа, за исключением Chevron и Exxon Mobil, озабоченные падением цен за один год на 60% оказывают давление на Белый дом, чтобы получить срочную помощь. Лоббисты посетили Белый дом и министерства финансов и торговли. Администрацию просят вмешаться по дипломатическим каналам, оказать прямое давление на страны, виновные в падении мировых цен на нефть и провести закупки американской сланцевой нефти для Стратегического нефтяного резерва страны. Некоторые нефтяные компании попросили администрацию объединить союзников из стран «большой семерки», чтобы взаимодействовать с Саудовской Аравией «единым фронтом». WSJ ссылается на неназванного чиновника администрации, который сказал, что США попросят саудовцев вернуться к более низким уровням производства и могут подготовить санкции против России, чтобы показать Эр-Рияду, что его конкурент — Москва — не получит выгод от повышения цен. «Санкции против России находятся в процессе разработки», подтвердил WSJ и второй источник, «знакомый с этим вопросом». Детали не разглашаются.

Несколько недель тому назад администрация Трампа объявила санкции против дочерней компании «Роснефти» в ответ на поддержку режима Мадуро в Венесуэле. Министр финансов Стивен Мнучин встретился с послом России в США Анатолием Антоновым и, как говорится в американском пресс-релизе, подчеркнул важность «упорядоченных энергетических рынков».

Сенатор Кевин Крамер отправил Трампу открытое письмо, в котором законодатель «настоятельно рекомендует» ввести эмбарго на саудовскую, российскую и иракскую нефть, то есть запретить американским компаниям ее закупать. Нарушение рыночных принципов сенатор объясняет «защитой национальных интересов», ссылаясь на статью 232 закона «О расширении торговли» от 1962 года. «Мы должны отправить немедленный сигнал: Соединенные Штаты не дадут себя запугать и ответят должным образом», — считает Крамер. Статья 232 позволяет президенту вводить тарифы на основании рекомендации министра торговли, если «импорт в Соединенные Штаты угрожает или наносит ущерб национальной безопасности». Эта статья закона использовалась достаточно редко — в 1979 и 1982 годах. О ней здесь не вспоминали с момента создания Всемирной торговой организации в 1995 г. Трамп воспользовался статьей, когда 8 марта 2018 года ввел тарифы на импорт стали и алюминия.

На минувшей неделе сенатор Крамер (его штат Северная Дакота — место добычи сланцевой нефти) вместе с 12 сенаторами направил письмо и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману аль-Сауду, в котором призвал Королевство «утвердить конструктивное лидерство в стабилизации мировой экономики, успокоить экономическую тревогу в области нефти и газа». Саудовская государственная нефтяная корпорация Saudi Aramco объявила, что увеличит добычу до 13 миллионов баррелей в день — рекордно высокий уровень, только чтобы навредить продаже российской нефти. Цены на сырую нефть с 9 марта упали в какой-то момент на 63 процента. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявляет, что Россия и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн, между странами «хорошие отношения» и никто «не должен в них вмешиваться».

Падение цен на нефть марки Брент до 27 долларов за баррель (прогнозируют 12–18 долларов, если саудиты выполнят свои обещания) оказало чрезвычайное давление на американскую сланцевую отрасль, которая нуждается в 40 долларах за баррель, чтобы оставаться прибыльной. Техасская железнодорожная комиссия, которая регулирует нефтяную промышленность в этом штате, изучает вопрос об ограничениях на добычу нефти. «Мы надеемся, что администрация Трампа сможет использовать этот инструмент в переговорах с саудовцами, а также с русскими, — заявил глава компании Pioneer Natural Resources Co. PXD Скотт Шеффилд, отметивший, что разговаривал с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и регуляторами. «Я пытаюсь предотвратить исчезновение нефтегазового сектора в течение следующих 18 месяцев». «Сланцевый бум» помог увеличить добычу нефти в США до ведущего мирового уровня в 13 млн баррелей в сутки. По словам Шеффилда, он выступает за сокращение добычи техасской нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца года, при котором каждый оператор сократит добычу примерно на 10%. За исключением мелких добытчиков.

«Рискованная война Путина»

По прогнозам Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть в этом году упадет. Впервые с 2009 года. «Последние два месяца стали фильмом ужасов для инвесторов в энергетику», — считает Стюарт Гликман, аналитик из CFRA Research. «У нас одновременно шок спроса (коронавирус) и шок предложения (ОПЕК и ценовая война). Другими словами, два злодея, а не один».

Американцы подсчитывают потери и обвиняют Кремль в атаке на сланцевую отрасль. Акции крупнейших энергетических компаний ExxonMobil и Chevron, чьи бизнес-модели были построены так, чтобы выдержать дешевую нефть, упали на 12%. Разведочные и добывающие компании оказались в тупике: Pioneer Natural Resources потеряла 37%, а Occidental Petroleum (OXY) — 52%. Инвесторы готовятся к неизбежной волне дефолтов по кредитам. Акции Comerica, Cullen/Frost Bankers и Texas Capital Bancshares упали примерно на 20%. Энергетический кризис грозит повлечь за собой повторение нефтяного кризиса 2014–2016 гг., который обанкротил десятки американских нефтегазовых компаний и привел к сотням тысяч увольнений.

«Владимир Путин знает, что хрупкая нефтяная промышленность Америки построена на долгах. Когда Саудовская Аравия призвала к сокращению производства, чтобы уменьшить избыточное предложение, Путин решил на нее наброситься, — отмечает экономический обозреватель Мэтт Эган, — его цель состоит в том, чтобы вырвать долю рынка у американских производителей сланцевой нефти, чей рост привел к потере Россией в 2018 году титула крупнейшего в мире производителя нефти. Российская стратегия направлена не только на сланцевые компании, но и на политику санкций, которая обеспечила американское энергетическое изобилие». Речь идет о санкциях против проекта «Северный поток — 2», сотрудничества с Венесуэлой, запретах на поставки оборудования и технологий и т.д.

Как отмечает глава отдела глобальной сырьевой стратегии в RBC Capital Markets Хелима Крофт, Игорь Сечин — генеральный директор «Роснефти» и близкое доверенное лицо Путина — убедил Москву бросить вызов сланцевой промышленности США. Как и Путин, Сечин — выходец из российских спецслужб и является «сильным националистом», пишет Крофт. «Таким образом, подрыв американского энергетического доминирования, скорее всего, связан еще и с их идеологической близостью… Похоже, ведется подготовка к затяжной войне на истощение, которая может иметь жестокие экономические последствия для всех участников».

Сланцевый бизнес в США выживет в любом случае, уверены эксперты. Как пишет Эллен Уолд из «Форбс»: «Нефть — это индустрия, где бум сменяется спадом. Если цены останутся низкими, это станет трагедией для владельцев бизнеса, инвесторов и сотрудников. Но так работает индустрия. В конце концов, цены на нефть вырастут, и рентабельность станет возможной еще раз. Нефть остается в земле, и инфраструктура все еще будет на месте». Конгресс и Белый дом обсуждают возможную федеральную помощь производителям сланца. Такие компании, отмечает Рэндольф Белл, директор энергетического центра Атлантического совета, «являются важной группой избирателей для президента Трампа и республиканцев в Конгрессе». «Я полагаю, что в конечном итоге США окажутся сильнее России, — заявил Белл в интервью Newsweek, — учитывая устойчивость американского сланца и внутренние раздоры внутри ОПЕК и ОПЕК-плюс.

— Россия просчиталась, полагая, что она может наказать США любым реальным способом.

Ей потребуется некоторое время, чтобы понять это, но я думаю, что в конечном итоге это произойдет. — И это хорошо для нас с геополитической точки зрения». Июньская встреча ОПЕК, полагает эксперт, станет для России и Саудовской Аравии шансом найти выход из ситуации. Если к тому времени спрос на нефть в мире не поднимется, стороны могут пойти на взаимные уступки.

Кто победит в войне цен на нефть между Саудовской Аравией и Россией, кто «первым сморгнет»? Американские СМИ, анализируя ситуацию, ставят не на Кремль, а на саудитов. И это несмотря на то, что Путин «имеет финансовое преимущество перед Саудовской Аравией». По данным аналитиков Argus Global Markets, Россия может сбалансировать бюджет при цене 42 доллара за баррель нефти по сравнению с примерно 80 долларами для Саудовской Аравии. Но, как отмечает в статье «Окупится ли рикованная война Путина?» генеральный директор консалтинговой компании Berry Commodities Митчелл МакДжордж, Саудовская Аравия (как и Россия) обладает большими денежными резервами — Фондом национального благосостояния и Фондом государственных инвестиций, но обладает гораздо большими возможностями для заимствования на мировых финансовых рынках, чем Россия. Правительство Саудовской Аравии разработало сценарии при цене на нефть 12–20 долларов за баррель. Отсутствие у России союзников, способных торговать с ней, инвестировать в нее или оказывать финансовую помощь в итоге скажется.

Сокращение запасов твердой валюты, поступлений от нефти и отсутствие финансово жизнеспособных союзников будут свидетельствовать о продолжении кризиса, отмечает аналитик. Наибольший риск для России заключается в том, что, пытаясь убить сланцевую индустрию США, ущерб, нанесенный ей в краткосрочной перспективе, повлияет на Трампа, и ради перспектив переизбрания президент будет вынужден вмешаться, предоставляя субсидии, займы, помощь или покупку акций для поддержки сланцевой отрасли. (Так что прогноз Игоря Сечина, что нефть будет стоить 60 долларов без американского сланца, может остаться «кремлевской мечтой».) Еще более разрушительным и кошмарным сценарием будет введение Вашингтоном торговых санкций в отношении российской нефти. Вывод эксперта: «и тогда Россия поймет, что стратегические ошибки не могут быть преодолены тактическими победами».

В заключительной части — мнение из Москвы. «Нынешний кризис — война на истощение, от которой выиграют США», — заявил совладелец компании «Лукойл» Леонид Федун. Добавим — кризис рукотворный.

Александр Панов, «Новая газета»