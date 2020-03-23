Бывший охранник Лукашенко в суде: Просил в долг около $300 тысяч 23.03.2020, 15:09

Андрей Втюрин

Экс-заместитель госсекретаря Совбеза рассказал, что просил деньги у российского бизнесмена и своего бывшего сослуживца.

Как сообщает БелТА, Верховный суд продолжает разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек – 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур.

23 марта в здании суда Московского района Минска продолжаются допросы обвиняемых. До начала своего допроса Втюрин попросил провести в закрытом режиме судебное заседание, так как он будет зачитывать свои должностные обязанности.

– Сосредоточьтесь на тех должных обязанностях, которые указаны у вас в обвинении, – ответил ему судья.

Втюрин рассказал, что однажды, примерно до 2014 года, в Минск приехал его бывший сослуживец Горбачев с еще одним их общим знакомым и Анатолием Маллиным. Тогда Горбачев рассказал, что занимается бизнесом, у него в белорусской столице есть коммерческие интересы, но сам в Минск ездить часто не сможет – его интересы будет представлять молодой и перспективный Маллин.

– Я попросил у Горбачева дать мне взаймы денег, которые были необходимы для постройки дома. На этот момент он не мог одолжить мне, но дал понять, что поможет в дальнейшем, когда появится такая возможность. Я просил дать взаймы около $300 тысяч, – рассказал Втюрин.

Когда это именно произошло, он не помнит. По словам Втюрина, он знал, что Горбачев помогал сослуживцам: «одному общему знакомому дал очень крупную сумму на развитие бизнеса и пока не требует ее отдавать».

– Моя ошибка была в том, что мы детально не оговорили, в какой форме будет помощь, – отметил Втюрин. – Я полагал, что помощь будет в форме займа, как я об этом и просил.

Осенью 2017-го Казанцев в Минске передал Втюрину сверток.

– Я понял, что это были деньги, не пересчитывал. Я так понимал, что это деньги от Горбачева в рамках его договоренности о денежной помощи в виде займа. Позднее дома я пересчитал деньги: сумма была около $9 тысяч, – поделился подробностями Втюрин.

С его слов, он удивился сумме. Утверждает, что не помнит, обсуждал ли этот факт с Горбачевым.

Весной 2018-го, как рассказал Втюрин, Казанцев сообщил ему: его компании пришло письмо с приглашением на тендер от «Белтелекома». Обычно так не происходило. Казанцев до гендиректора, с его слов, дозвониться не мог. Втюрин позвонил главе «Белтелекома» Сиводедову, тот ответил, что просто нужны были компании для участия в конкурсе. Ответ Сиводедова Втюрин передал Казанцеву.

Горбачев сообщил, что в «Белтелекоме» будет проводиться конкурс на закупку.

– И если он заработает на этом конкурсе, то поможет мне деньгами, как мы раньше с ним и обговаривали. Здесь я допустил ошибку, что не оговорил с Горбачевым конкретно, в какой форме будет эта помощь, я предполагал, что она будет в форме займа, – сказал Втюрин.

Летом 2018-го Втюрин был в Москве и предложил Горбачеву встретиться: «Понимая, что вскоре, возможно, Горбачев передаст мне какую-то сумму денег, а также то, что он очень редко приезжал в Минск, я попросил подписать его договор займа на сумму $150 тыс., что и было сделано».

В начале 2019-го Горбачев сказал Втюрину, что приедет в Минск, предложил встретиться. На встрече 14 февраля россиянин передал сверток Втюрину: там было свыше $34 тыс. При этом бывшие сослуживцы, со слов Втюрина, не прятались, так как он считал, что все законно.

Весной 2019-го Казанцев рассказал Втюрину, что конкурс «Белтелекома» проводится с нарушениями. Тот позвонил Сиводедову и передал эту информацию, попросил принять и выслушать Казанцева. Втюрин утверждает, что не давал указаний Сиводедову на заключение договоров.

Уже 21 апреля того же года Втюрин и Горбачев встретились в ресторане под Минском. Горбачев принес с собой пакет и сказал, что в нем примерно $150 тыс.

– Я предложил подписать еще один договор займа - на $100 тыс., его я заранее подготовил и взял с собой, – сказал Втюрин.

Горбачев подписал бумагу. Втюрин после выхода из ресторана сел в машину и поехал, вскоре его задержали.

Напомним, об аресте Андрея Втюрина стало известно 29 апреля 2019 года. Сообщалось, что он может быть задержан по подозрению в получении взятки особо крупного размера. До работы в Совете безопасности Андрей Втюрин много лет руководил службой безопасности Лукашенко - с 2007-го по 2014-й. Он имеет два медали «За безупречную службу» (2-й и 3-й степеней), а также орден «За службу Родине» 3-й степени.

После задержания Втюрина ряд Telegram-каналов и СМИ заявили, что заместитель государственного секретаря Совета Безопасности был арестован по подозрению в подготовке покушения на Лукашенко и его семью.

Задержание высокопоставленного силовика сопровождалось обысками и арестами в силовых структурах Беларуси.