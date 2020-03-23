закрыть
23 марта 2020, понедельник, 17:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В США в нескольких штатах начали освобождать заключенных

5
  • 23.03.2020, 15:33
  • 1,862
В США в нескольких штатах начали освобождать заключенных

Власти США пошли на такой шаг, чтобы предотвратить вспышки коронавируса в тюрьмах.

В США в нескольких штатах власти начали освобождать заключенных, чтобы предотвратить вспышки коронавируса в переполненных тюрьмах, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на «Уолл-Стрит Джорнал».

Прежде всего, на свободу отпускают людей, совершивших нетяжкие преступления, больных и пожилых. В нескольких штатах у сотрудников тюрем обнаружили коронавирус. Заключенных отправили на карантин.

США находится на третьем месте по количеству заболевших. Подтвержденных случаев коронавируса более 35 тысяч.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина