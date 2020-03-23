В США в нескольких штатах начали освобождать заключенных 5 23.03.2020, 15:33

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Власти США пошли на такой шаг, чтобы предотвратить вспышки коронавируса в тюрьмах.

В США в нескольких штатах власти начали освобождать заключенных, чтобы предотвратить вспышки коронавируса в переполненных тюрьмах, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на «Уолл-Стрит Джорнал».

Прежде всего, на свободу отпускают людей, совершивших нетяжкие преступления, больных и пожилых. В нескольких штатах у сотрудников тюрем обнаружили коронавирус. Заключенных отправили на карантин.

США находится на третьем месте по количеству заболевших. Подтвержденных случаев коронавируса более 35 тысяч.