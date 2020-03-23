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В белорусских банках начались перебои с переводами

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  • 23.03.2020, 15:32
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В белорусских банках начались перебои с переводами

Cделать перевод с рублевой карты на валютную бывает проблематично.

В последнее время в отделениях банков и банкоматах есть сложности с наличной валютой из-за проблем с ее поставками. Вместе с тем читатели рассказывают, что и сделать перевод с рублевой карты на валютную бывает проблематично. «Жду перевод уже два дня, в банке говорят, что из-за технических сложностей это может занять какое-то время», — говорит минчанка Елена. Трудности встречаются и в других банках. Как выяснил tut.by, ограничений на валютно-обменные операции по картам нет, но технические неполадки действительно есть.

— У меня заканчивается вклад в белорусских рублях в Белагропромбанке, сегодня мне показали распоряжение, датированное 20.03.2020, о запрете безналичной конвертации белорусских рублей в любую валюту, — написала в редакцию читательница Оксана.

— Если вы будете переводить рубли в валюту через интернет-банкинг, то здесь ограничений нет. Все должно проходить корректно, — заверили в контакт-центре банка.

Напомним, что один из белорусских банков ранее ограничивал валютно-обменные операции по карточкам, лимит составлял эквивалент 100 евро в день. Однако потом его убрали, объяснив ввод лимитов техническим сбоем. Журналисты обратились в контакт-центры еще нескольких банков с вопросом о том, можно ли сейчас сделать перевод с рублевой карты на валютную. Во всех заверили, что проблем быть не должно.

Как на условиях анонимности рассказал топ-менеджер одного из банков, никаких запретов на переводы с рублевых карт на валютные сейчас нет, но технические трудности с переводами действительно возникают. Причина — нехватка наличности в банках.

— В кассах действительно есть проблема с наличной валютой, потому что есть проблема с ее доставкой транспортом, — объясняет банкир. — Причем проблемы есть не только у нас, но и в европейских странах, где граждане в последнее время тоже полюбили доллар. Насколько нам известно, определенные проблемы есть даже в Соединенных Штатах, потому что люди, опасаясь последствий вируса, запасаются не только гречкой и туалетной бумагой, но и наличными деньгами на случай, если придется ходить на черный рынок. Поэтому проблема с наличкой достаточно повсеместная. Есть ожидание, что этот вопрос все-таки будет решен технически, но через какое время, неизвестно.

По словам банкира, проблема заключается в том, что люди, сделав перевод на валютный счет, потом сразу пытаются эти деньги обналичить.

— Если человек приходит в кассу или банкомат, а там нет наличной валюты, он просто стоит и ждет. Но если человек делает конверсию с рублевого счета на валютный, а потом хочет получить свои деньги на руки, то банк эту валюту обязан выдать ему в определенные сроки. А с наличностью, как мы уже говорили, проблемы, — комментирует эксперт. — Конечно, перевод на валютные счета для банков сейчас тоже экономически невыгоден, потому что есть обязательные резервы, которые банки вынуждены формировать по требованию Нацбанка — аж 17% от суммы валютных средств. В условиях дефицита рублевой ликвидности это для банков очень больно. Но если люди потом еще и пойдут снимать эти деньги, то возникнут трудности. Поэтому банки сейчас перенастраивают свое программное обеспечение, удлиняют сроки выдачи средств со счетов, и это приводит к техническим сбоям.

Проблемы с наличной иностранной валютой сейчас есть, например, и в Украине. Причины те же: трудности с поставками из-за отмены авиарейсов и повышенный спрос со стороны населения. Поэтому украинский Нацбанк рекомендует гражданам покупать валюту безналичным способом.


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