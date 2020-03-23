Российский рубль возобновил падение после худшей недели с 2014 года 1 23.03.2020, 15:45

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Нефтегазовые доходы экономики РФ сокращаются на $4-5 млрд ежемесячно.

Российский рубль слабеет после худшей недели с 2014 года из-за дешевеющей нефти и распродаж рисковых активов в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, передает finanz.ru.

Российская валюта в понедельник снижалась на 2% к доллару, а доходности облигаций федерального займа выросли по всей кривой: ставка самых торгуемых сегодня ОФЗ 26221 прибавила 10 базисных пунктов. На фоне возобновившегося падения рубля ставки процентных свопов и форвардных соглашений снова растут и закладывают повышение ключевой ставки более чем на 50 базисных пунктов в ближайшие три месяца.

"Мы сейчас, как и раньше, наблюдаем медвежий тренд: дополнительными факторами являются неспособность администрации США согласовать пакет мер по поддержке экономики в условиях растущий эпидемии коронавируса и новый всплеск смертельных исходов в Италии и Испании, - написал по электронной почте главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - При текущей цене нефти без отскока рубль продолжит свое снижение к 83 за $1, но мы надеемся на разворот нефти от локальных минимумов".

Хедж-фонды сократили ставки на рост рубля за неделю более чем на 80% за неделю по 17 марта, тогда как месячный показатель вмененного рублевого кэрри с поправкой на волатильность находится вблизи минимальных почти за девять лет уровнях.