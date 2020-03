The New York Times: Авария на БелАЭС может обернуться катастрофой намного худшей, чем Чернобыль 4 23.03.2020, 15:53

Проект «Росатома» в Беларуси — политический.

Издание The New York Times опубликовало текст про строительство атомной электростанции в Островце. В нем рассказывается о том, как Беларусь, построив электростанцию на российские деньги, на много лет оказалась в ловушке. The Village Беларусь публикует перевод материала.

Беларусь. Над бывшими картофельными и пшеничными полями возвышаются две огромные бетонные башни, обещая грядущим поколениям одной из беднейших европейских стран много дешевой электроэнергии.

Но выбор места для строительства первой белорусской атомной электростанции — нетронутые сельскохозяйственные угодья всего в 40 милях от столицы соседней Литвы — намекает на то, что дело тут не только в дешевых киловаттах.

Завод был построен Российским государственным атомным конгломератом «Росатом» и финансировался за счет кредитной линии в размере 10 миллиардов долларов из Москвы. Белорусские военнослужащие, которые присутствуют на новой военной базе неподалеку, прошли обучение в Санкт- Петербурге в составе Российской Национальной гвардии, созданной Кремлем в 2016 году.

Два реактора этой установки, которые вскоре будут введены в эксплуатацию, будут производить гораздо больше электроэнергии, чем может потреблять Беларусь, и находятся далеко от промышленных районов страны, которым нужна дешевая энергии.

Литва, которую десять лет назад, когда планировали строительство электростанции, рассматривали как перспективный потенциальный рынок сбыта, теперь настолько напугана перспективой появления у своих границ ядерного реактора, контролируемого Россией, что объявила незаконной покупку любой электроэнергии, производимой электростанцией, и проводит учения на случай ядерной аварии.

Однако, несмотря на все проблемы и протесты, Островецкий завод во многом является образцом успеха политики президента Владимира Путина, который агрессивно продвигается на внешние рынки, увеличивая масштабы российской атомной промышленности. «Росатом» заключил более 30 сделок по поставке реакторов. В прошлом году компания заявила, что в ее портфеле есть международные проекты на сумму $ 202,4 млрд.

Успех России — она продала больше ядерных технологий за рубежом после прихода Путина к власти в 1999 году, чем Соединенные Штаты, Франция, Китай, Южная Корея и Япония вместе взятые, согласно недавнему исследованию, — является отчасти коммерческим. 250 000 инженеров, исследователей, продавцов и других сотрудников «Росатома» получились выгодные контракты в Европе, Азии и даже Африке.

Но одновременно в руках Москвы оказался мощный геополитический инструмент — Беларусь и некоторые члены ЕС, Венгрия например, оказались в долгосрочную зависимости от Росатома, а следовательно, и от российского государства. Особенно хорошо эта стратегия просматривается на белорусском примере.

Росатом, образованный в 2007 году на руинах советского Министерства атомной энергетики, теперь присоединился к «Газпрому», российскому государственному газовому гиганту, и «Роснефти», государственному нефтяному гиганту. Все они свидетельствуют о стремлении господина Путина развивать «национальных чемпионов», которые одновременно служат и прибыльным бизнесом, и инструментом российской власти.

«Атомная станция — это пример стремления Москвы любой ценой держать в своей орбите соседние страны», — сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, имея в виду «Островец». — «Это помогает им сохранять большее влияние».

При строительстве других видов электростанций подрядчик только строит сооружение, а за эксплуатацию полностью отвечает собственник. Но в случае с атомными электростанциями владелец, обычно иностранное правительство, остается зависимым от подрядчика в течение 50 лет или более в вопросах топлива, ноу-хау и в конечном итоге вывода из эксплуатации.

«Это означает стратегическое партнерство с другой страной на долгое-долгое время», — сказал Марк Хиббс, берлинский эксперт по атомной энергетике. — «Теперь Беларусь связана с Россией как сиамские близнецы на десятилетия».

Эти две страны уже и так чрезвычайно близки, связаны русским языком и общим советским прошлым. Но Лукашенко, который долгое время играл с Россией против Запада, теперь сталкивается с растущим давлением со стороны Москвы, которая настаивает на том, чтобы теперь Беларусь была не просто союзником, но присоединилась к России, вошла в состав «Союзного государства».

«Росатом» настаивает на том, что его сделки — строго деловые, да и Путин в публичных заявлениях не смешивает ядерные сделки с политикой. Когда Украина (в прошлом — крупный клиент «Росатома») в 2014–м свергла своего прокремлевского президента, Путин сказал чиновникам, что Россия должна «сотрудничать со всеми нашими традиционными партнерами», независимо от их политики. Но при этом, добавил он, нужно, в первую очередь, заботиться о собственных интересах.

Значительная часть успеха «Росатома» в получении многочисленных контрактов связана с кредитами на строительство станций. Тед Джонс, директор по национальной безопасности и международным программам Института ядерной энергии в Вашингтоне, сетует, что государственная финансовая поддержка дала «Росатому» значительное преимущество перед конкурентами, такими как Westinghouse (а это крупнейший американский подрядчик атомной энергетики).

«Ими движут разные интересы. Westinghouse — это чистый бизнес. А „Росатом“ — это назначенный стратегический экспортер, — сказал он. — И они добиваются больших стратегических побед каждый раз, когда заключают сделку».

В отличие от западных атомных компаний, которые должны соблюдать правила, установленные Организацией экономического сотрудничества и развития (эти правила ограничивают роль государственной финансовой поддержки и накладывают другие ограничения), «Росатом», получающий щедрую поддержку от российского правительства, имеет полную свободу действий в ведении собственного бизнеса. За последние десять лет Россия открыла кредитные линии на строительство атомных электростанций на сумму более 60 миллиардов долларов в шести странах.

Westinghouse проиграл борьбу за контракт на строительство нового реактора в Венгрии после того, как Россия предложила премьер-министру Виктору Орбану кредит в размере 11 мллиардов долларов. Сделка «Росатома» по строительству венгерской АЭС «Пакш-2» способствовала укреплению связей между Путиным и Орбаном, который часто дистанцировался от других европейских лидеров и вставална сторону Кремля по таким вопросам, как Украина или недостатки либеральной демократии.

«Росатом», стряхнув с себя репутацию рассадника коррупции и избавившись от мрачного имиджа, ассоциировавшегося с Чернобыльской катастрофой 1986 года, теперь курирует возрождение атомной программы Болгарии, еще одного члена ЕС. «Росатом» также выиграл контракт на 30 миллиардов долларов на строительство четырех реакторов в Египте, давнего союзника США, и заключил еще одну крупную сделку в Турции (тоже член НАТО), президент которой Реджеп Тайип Эрдоган все теснее сотрудничает с Путиным, несмотря на их резкие разногласия по Сирии.

Были у «Росатома» и неудачи. В феврале Временное правительство Боливии приостановило строительство Центра ядерных исследований, заявив, что проект не получил всех необходимых согласований. А ведь Центр был частью сделки на 350 миллионов долларов, одобренной в 2016 году бывшим президентом Эво Моралесом, союзником России; но новое правительство отказалось от многих прежних инициатив.

Новая станция в Беларуси значит гораздо больше, чем просто экономическая выгода, как для Москвы, так и для Минска. Официальные лица в Минске заявляют, что Островец — лучший способ освободиться от зависимости от российского газа.

«Другого пути у нас не было», — говорит Заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Лилия Дулинец. — «Мы думали о нашей энергетической безопасности, на чем основана экономическая безопасность, а значит, и независимость государства».

В этом сомневается белорусский экономист Сергей Чалый. Станция «Росатома», по его словам, это замена одной зависимости на другую: вместо российского газа (который в настоящее время используется для производства 95 процентов электроэнергии страны) Беларусь теперь будет зависеть от российского ядерного топлива. А еще АЭС будет производить гораздо больше энергии, чем нужно Беларуси, добавил эксперт.

Для того чтобы выгодно использовать этот профицит, Беларусь станет одной из немногих стран с государственной программой по резкому увеличению использования электроэнергии. Например, отопительные станции советской эпохи по всей стране, которые прежде использовали газ, теперь будут переоборудованы на электричество.

Станция также подталкивает Беларусь к более тесному военному сотрудничеству с Россией, которая поставляет зенитные ракетные комплексы «Тор» для защиты объекта от нападения и помогала с обучением военного персонала на новой базе, созданной под Островцом для защиты АЭС.

Успех России в заключении контрактов, особенно на фоне того, что ее конкуренты прилагают неимоверные усилия, чтобы остаться в бизнесе, вызывает опасения на Западе. Там полагают, что мировой рынок превратится в дуополию, контролируемую Россией и Китаем (где государство также оказывает финансовую и иную поддержку для увеличения экспорта).

«Мы опасаемся, что к 2030 или 2040 году все новые сделки будут заключаться Россией и Китаем, потому что они предложат такие условия финансирования, которые никто другой не потянет», — говорит Марк Хиббс.

Проблемы безопасности, которые стали очевидны после катастрофы 2011 года в японской Фукусиме, сильно ударили по всей отрасли, особенно на Западе, где антиядерные инициативы очень влиятельны. Но даже Беларусь, жестко контролируемое авторитарное государство, изо всех сил пытается подавить народные страхи: ведь почти четверть ее территории была загрязнена радиоактивным цезием с чернобыльского реактора.

Да и у некоторых ученых-ядерщиков тоже есть сомнения.

«Только люди, которые ничего не понимают, или те, кто работает в атомной отрасли, могут утверждать, будто АЭС безопасна», — говорит Андрей Ожаровский, российский физик-ядерщик, который был арестован и депортирован из Беларуси из-за критики БелАЭС. — «Есть много сценариев, при которых все обернется катастрофой намного худшей, чем Чернобыль».

В 1993 году в докладе ученых государственной Белорусской академии наук район близ Островца был назван «неблагоприятным для строительства атомной электростанции» из-за его сейсмической активности и гидрологических проблем. Ученый, подписавший тот доклад, позднее отказался от своих выводов, заявив, будто с тех пор выяснилось, что этот район имеет лучшие условия, чем другие потенциальные площадки.

Еще один доклад, составленный европейскими экспертами в 2018 году, рекомендовал «пересмотреть зонирование и сейсмический каталог» территории. В нем также говоится, что проект не продемонстрировал требуемого запаса некоторых ключевых конструктивных элементов станции в случае мощного землетрясения. Например, что система пожаротушения «в настоящее время сейсмически неустойчива».