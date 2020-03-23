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Народный карантин
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Более миллиарда человек по всему миру получили указания оставаться дома из-за коронавируса

  • 23.03.2020, 16:08
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Более миллиарда человек по всему миру получили указания оставаться дома из-за коронавируса

Однако люди не всегда прислушиваются к ним, если предписания носят рекомендательный характер.

Более миллиарда человек в 50 с лишним странах и территориях получили просьбу оставаться дома, в то время как власти разных стран пытаются справиться с глобальной пандемией коронавируса. Таковы результаты подсчета, проведенного AFP, передает «Голос Америки».

Чтобы остановить распространение вируса, некоторые страны ввели обязательный для исполнения запрет на выход из дома, в то время как другие ограничились рекомендациями.

По меньшей мере 34 страны и территории ввели обязательное предписание оставаться дома, которое распространяется примерно на 659 миллионов человек.

Среди них Франция, Италия, Аргентина, американский штат Калифорния, Ирак и Руанда.

Последней страной, которая установила обязательные требования находиться дома, стала Греция. Новые правила вступили в силу в понедельник утром.

Колумбия вводит обязательный запрет на выход из дома со вторника, а Новая Зеландия – со среды.

В большинстве случаев люди все же могут выходить из дома, чтобы пойти на работу, купить предметы первой необходимости или обратиться за медицинской помощью.

По меньшей мере четыре страны с общим населением более 228 миллионов человек, включая Иран, Германию и Великобританию, настоятельно призвали жителей оставаться в закрытых помещениях и максимально ограничить контакты с другими людьми.

Однако эффект от этих необязательных рекомендаций был ограниченным.

Правительство Великобритании предупредило об ужесточении мер после того, как толпы людей собрались в парках и на пляжах в минувшие выходные. Тем временем, миллионы людей в Иране отправились в поездки, чтобы отметить персидский Новый год на прошлой неделе.

По меньшей мере 10 стран и территорий с общим населением 117 миллионов человек ввели комендантский час и запретили ночные поездки.

Такие меры приняты в Буркина-Фасо, Чили, столице Филиппин Маниле, Сербии и Мавритании. Саудовская Аравия вводит комендантский час с вечера понедельника.

Некоторые страны ввели меры по изоляции основных городов, запретив людям въезжать или выезжать из них.

Такие решения приняты в отношении Алматы и Нур-Султана в Казахстане и Баку в Азербайджане.

В общей сложности в этих городах проживают около 10 миллионов человек.


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