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Беларусь проводит масштабное комплексное учение Вооруженных сил

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  • 23.03.2020, 16:14
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Беларусь проводит масштабное комплексное учение Вооруженных сил
Иллюстрационное фото

В нем задействованы шесть тысяч солдат. 

Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Беларуси перешла к активной фазе - комплексных учений, которые являются «одной из мер реагирования на многонациональные маневры NATO вблизи белорусских границ», говорится в сообщении Министерства обороны Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Также учения дадут возможность оценить уровень подготовки белорусской армии. Всего в них предполагается задействовать около 6000 военнослужащих, а также около 200 единиц различного вооружения.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в комментарии на сайте ведомства отмечает, что проверка боеготовности белорусских войск проводится «на фоне непростой военно-политической и стратегической обстановки».

«Идет милитаризация Европы, увеличивается состав группировок войск и количество вооружений, растет интенсивность учений на территории сопредельных стран», - отметил Виктор Хренин.

Как подчеркивает министр, самым масштабным учением за последние 25 лет станут учения «Защитник Европы – 2020» на территории Польши и стран Балтии, от проведения которых полностью не отказались, «несмотря на заявления европейского командования США о сокращении числа участников, а также отмене четырех смежных учений вследствие вспышки коронавируса».

В рамках учений NATO Defender 2020 США планировали отработать быстрое перекидывание своих войск через Атлантический океан в Германию, в Польшу и страны Балтии. Всего в маневрах планировали задействовать 37 тысяч солдат NATO из 18 стран, однако позже, в связи с пандемией коронавируса, масштаб учений был радикально снижен.

В октябре 2019 года, после информации о прибытии американских танков в Литву накануне учений, Лукашенко назвал размещение американских военных и танков в Литве «прецедентом» и заявил, что ему вместе с президентом России «придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период».

28 октября Лукашенко созвал совещание «о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси, а также предложениях по реагировании», после которой министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что Беларусь планирует ряд мер для адекватного реагирования на размещение техники войск NATO у белорусского границы. В частности, меры, направленные на усиление государственной границы и увеличение количества сухопутного военного контингента на литовском направлении.

В конце января 2020 года в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности.


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