закрыть
23 марта 2020, понедельник, 17:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В Украине еще один депутат заразился коронавирусом

  • 23.03.2020, 16:16
  • 1,164
В Украине еще один депутат заразился коронавирусом
Руслан Горбенко

«Слуга народа» Руслан Горбенко госпитализирован.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко сообщил, что сдал два теста на коронавирус. Один оказался позитивным, второй - негативным. Результаты третьего теста ожидаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"В среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу я приехал в больницу настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких", - рассказал нардеп.

По его словам, с нардепом Шаховым он не пересекался и в последние месяцы за границей не был.

"Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью", - сообщил Горбенко.

"Прошу всех придерживаться советов сидеть дома и не паниковать. Не хотелось бы "болеть онлайн" и читать о себе в Интернете ложную информацию, будем вежливыми в эти сложные времена", - подытожил он.

Отметим, что Горбенко стал уже четвертым инфицированным депутатом Верховной Рады.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина