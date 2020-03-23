В Украине еще один депутат заразился коронавирусом 23.03.2020, 16:16

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Руслан Горбенко

«Слуга народа» Руслан Горбенко госпитализирован.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко сообщил, что сдал два теста на коронавирус. Один оказался позитивным, второй - негативным. Результаты третьего теста ожидаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"В среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу я приехал в больницу настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких", - рассказал нардеп.

По его словам, с нардепом Шаховым он не пересекался и в последние месяцы за границей не был.

"Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью", - сообщил Горбенко.

"Прошу всех придерживаться советов сидеть дома и не паниковать. Не хотелось бы "болеть онлайн" и читать о себе в Интернете ложную информацию, будем вежливыми в эти сложные времена", - подытожил он.

Отметим, что Горбенко стал уже четвертым инфицированным депутатом Верховной Рады.