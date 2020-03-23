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Народный карантин
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Белорусский Минздрав подпольно призывает к карантину

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  • 23.03.2020, 16:30
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Белорусский Минздрав подпольно призывает к карантину

Медики присоединились к мировой акции врачей.

Белорусские медики присоединяются к международной акции врачей «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы оставайтесь дома, чтобы помочь нам», рассказала заместитель Министра здравоохранения Елена Богдан на брифинге в ведомстве, пишет tut.by.

«Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы останьтесь дома, чтобы помочь нам!» — белорусские медики: инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, вирусологи, лаборанты, медсестры — присоединились к мировому флэшмобу врачей #StayAtHome.

— Хотим призвать к самоизоляции пожилых людей, особенно с хроническими заболеваниями, это наибольшая группа риска, — рассказала Елена Богдан. — Просим также воздержаться от участия в массовых мероприятиях, чтобы нам удержать наши сегодняшние цифры как можно дольше и остаться в теперешнем режиме работы.

К самоизоляции также призывают хронически болеющих пациентов, тех пациентов, у которых есть хотя бы малейшие признаки ОРИ, а также тех, кто прибыл из-за границы и, соответственно, получил рекомендацию оставаться дома 14 дней.

В Беларуси, по данным на 23 марта, зафиксирован 81 случай коронавируса. География заболеваемости расширилась. Вчера был выявлен случай в Житковичах в Гомельской области.

Ведомство рекомендует белорусам не посещать своих пожилых родственников, отказываться от массовых мероприятий, даже тем, кого на границе обследовали и поначалу результат был отрицательный.

— У нас были случаи, когда вирус проявился через пять дней, когда у людей уже было много социальных контактов.

По словам Елены Богдан, в ближайшее время будет опубликована информация об общем счете для тех компаний и физических лиц, которые хотят перечислить деньги для учреждений здравоохранения.

Официально карантин в Беларуси до сих пор не объявлен.


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