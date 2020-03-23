Крупные госбанки Беларуси повысили ставки по кредитам на недвижимость 2 23.03.2020, 16:40

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Данное решение принято в связи с ослаблением белорусского рубля с начала года более чем на 25%.

Крупнейшие белорусские госбанки – "Беларусбанк" и "Белагропромбанк" повысили ставки по кредитам на строительство и покупку жилья, передает interfax.by.

С 23 марта процентная ставка на строительство и приобретение жилья на общих условиях в обоих банках установлена на уровне 14,19%, свидетельствует информация на сайтах банков. Ранее ставка по кредитам на недвижимость составляла 12,32% в обоих банках.

Как сообщалось, в конце прошлой недели Нацбанк отменил до конца года действие норматива расчетной величины стандартного риска (РВСР), который задавал предельно допустимый уровень ставок по депозитам и кредитам в банковской системе.

Нацбанк принял данное решение в связи с ослаблением белорусского рубля с начала года более чем на 25% и ростом спроса на валюту на внутреннем рынке.

Как сообщалось, белорусский рубль вслед за российским вступил в период ослабления из-за глобального падения цен на нефть на фоне пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+. Резкое падение белорусского рубля вслед за российским началось 9 марта.