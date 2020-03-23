закрыть
23 марта 2020, понедельник, 17:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Крупные госбанки Беларуси повысили ставки по кредитам на недвижимость

2
  • 23.03.2020, 16:40
  • 2,276
Крупные госбанки Беларуси повысили ставки по кредитам на недвижимость

Данное решение принято в связи с ослаблением белорусского рубля с начала года более чем на 25%. 

Крупнейшие белорусские госбанки – "Беларусбанк" и "Белагропромбанк" повысили ставки по кредитам на строительство и покупку жилья, передает interfax.by.

С 23 марта процентная ставка на строительство и приобретение жилья на общих условиях в обоих банках установлена на уровне 14,19%, свидетельствует информация на сайтах банков. Ранее ставка по кредитам на недвижимость составляла 12,32% в обоих банках.

Как сообщалось, в конце прошлой недели Нацбанк отменил до конца года действие норматива расчетной величины стандартного риска (РВСР), который задавал предельно допустимый уровень ставок по депозитам и кредитам в банковской системе.

Нацбанк принял данное решение в связи с ослаблением белорусского рубля с начала года более чем на 25% и ростом спроса на валюту на внутреннем рынке.

Как сообщалось, белорусский рубль вслед за российским вступил в период ослабления из-за глобального падения цен на нефть на фоне пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+. Резкое падение белорусского рубля вслед за российским началось 9 марта.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина