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Народный карантин
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В Вильнюс доставили партию реагентов для тестов на коронавирус

  • 23.03.2020, 16:51
В Вильнюс доставили партию реагентов для тестов на коронавирус

Реагенты доставили ВВС Литвы.

Самолет военно-воздушных сил Литвы C-27J Spartan доставил в страну 5 тысяч реагентов для тестов на коронавирус, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе. Прибывшая партия — только часть заказанных Литвой реагентов. Ожидается, что еще более 25 тысяч реагентов будут доставлены в страну в ближайшие дни.

Реагенты были закуплены в Бельгии. Экипаж самолета при соблюдении требований безопасности доставил груз из Льежа.

За неделю самолет ВВС C-27J Spartan совершил три полета по запросу министерства здравоохранения Литвы.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига рассказал, что реагенты будут немедленно распределены между основными лабораториями и тестирование на коронавирус будет проводиться в соответствии с графиком. Литва также заказала экспресс-тесты на коронавирус для тестирования медиков — их доставка также ожидается в ближайшее время.

В десяти самоуправлениях Литвы работают мобильные пункты тестирования на коронавирус. Пройти тест можно после предварительной консультации на горячей линии 1808. Специалисты выяснят, необходимо ли человеку делать тест.

Сейчас в Литве тестируют всех, кто в последние 14 дней выезжал за рубеж и чувствует хотя бы один симптом острой респираторной инфекции.

По состоянию на 23 марта, в Литве зафиксировано 143 случая коронавируса, одна пациентка умерла.

С 16 марта Литва ввела карантин. В стране закрыты учреждения образования и развлекательные заведения, а также все магазины, кроме продуктовых и аптек. Карантин введен до 30 марта с возможностью продления.


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