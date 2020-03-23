Геращенко: Советская власть, от которой произошел Лукашенко, тоже боялась сказать собственному народу о Чернобыле 3 23.03.2020, 17:17

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Антон Геращенко

Замминистра МВД Украины рассказал, почему диктатор Беларуси не объявляет карантин.

Не позднее вторника, 24 марта, Александр Лукашенко введет в Беларуси карантин в связи с коронавирусом. Такое мнение выразил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью интервью Дмитрию Гордону.

Нежелание Лукашенко объявлять карантин Геращенко объяснил так: «Советская власть, от которой произошел господин Лукашенко, она тоже, когда произошел взрыв Чернобыльской атомной электростанции, неделю боялась сказать собственному народу, что у нас произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа».

«Просто он не хочет допустить, наверное, паники или хочет показать, что он особенный», — предположил украинский чиновник.

Геращенко заявил, что готов спорить «на бутылку коньяка», что «через несколько дней Лукашенко введет у себя жесточайший карантин», «не далее чем во вторник», 24 марта.

Диктатор многократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса. «Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило, — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации. — Убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует».