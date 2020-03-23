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Суд по MH17 просит рассекретить спутниковые снимки США с ракетой

  • 23.03.2020, 17:38
Суд по MH17 просит рассекретить спутниковые снимки США с ракетой
Фото: Reuters

Слушания в Гаагском суде отложили на июнь.

Суд в Гааге по делу о катастрофе MH17 запросил спутниковые снимки США, на которых зафиксирован запуск ракеты по пассажирскому самолету. Об этом пишет РБК со ссылкой на местное издание NRC.

Сообщается, что суд запросил у нидерландской прокуратуры спутниковые снимки США, которые остаются засекреченными. Суд интересуется, могут ли эти снимки рассекретить и добавить в уголовное дело.

Отметим, вскоре после катастрофы 17 июля 2014 года тогдашний госсекретарь США Джон Керри заявил, что есть доказательства запуска ракеты. При этом прокурору Нидерландов открыли доступ к этим снимкам.

Также сообщается, что на сегодняшних слушаниях защита потерпевших получила копию уголовного дела. Кроме того, следственному судье передали дело Олега Пулатова и трех других обвиняемых до следующих слушаний 8 июня. Следственный судья должен решить, какие части переведут на русский язык для подсудимых.

Ожидается, что основное рассмотрение дела начнется в следующем году.


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