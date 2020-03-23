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Без помощи правительства более 85% предпринимателей Беларуси могут закрыться через 1-2 месяца

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  • 23.03.2020, 17:53
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Без помощи правительства более 85% предпринимателей Беларуси могут закрыться через 1-2 месяца
Фото: bymedia

Ранее ИП обращались к премьер-министру и главе администрации с предложениями по мерам поддержки.

Без поддержки правительства более 85% индивидуальных предпринимателей Беларуси могут прекратить деятельность из-за недостатка денег на фоне экономических последствий эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствует исследование, которое провело республиканское общественное объединение «Перспектива».

Результаты исследования с участием более чем 1,1 тысячи представителей малого бизнеса 23 марта представил журналистам руководитель объединения Анатолий Шумченко, сообщает «Радыё Свабода».

На вопрос «На какой период хватит ресурсов без поддержки государства в ситуации с вирусной эпидемией?»:

63,6% предпринимателей ответили - на один месяц,

23,8% - на два месяца,

менее 10% - на три месяца,

1,7% - более года,

Остальные ответы - от четырех месяцев до года.

18 марта «Перспектива» обратилась к премьер-министру Сергею Румасу и главе президентской администрации Игорю Сергеенко с предложениями относительно мер по противодействию вируса COVID-19 и с просьбой принять срочные меры поддержки индивидуальных предпринимателей на фоне негативного влияния на экономику пандемии коронавируса:

1. Устроить для малого бизнеса «налоговые каникулы» - с 1 апреля освободить предпринимателей на 90 дней от «налогов, сборов и взносов, взимаемых регулярно в отчетный период, независимо от уровня доходов»

2. На этот же период объявить мораторий на любые проверки предпринимателей в сфере розничной торговли и услуг

3. Открыть на имя каждого предпринимателя этой категории, который попросил о помощи, банковский счет и перечислить на него 3000 рублей в виде безвозмездной государственной поддержки и 9000 рублей - в виде беспроцентного кредита на пять лет.

4. Снизить на 90 дней арендную плату на 60 и более процентов, а также отвязать арендную ставку от иностранной валюты, привязав ее к белорусскому рублю.

23 марта во правительстве заявили, что рассмотрели обращение бизнес-союзов, сейчас обсуждают дальнейшие шаги со всеми ассоциациями и наиболее пострадавшими компаниями. Однако они не уточнили, какие именно будут действия.


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