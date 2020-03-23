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В Украине проверят умерших от пневмонии на коронавирус

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  • 23.03.2020, 18:04
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В Украине проверят умерших от пневмонии на коронавирус

Врачи хотят получить анализ, чтобы понять, как сработала система здравоохранения. 

В Минздраве Украины намерены проверить на коронавирус всех погибших в последние дни от пневмонии. Об этом во время брифинга в понедельник, 23 марта, сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет korrespondent.net.

«Минздрав даст четкие указания патологоанатомам, осуществляющим вскрытие умерших, в том числе от пневмонии, чтобы у всех умерших сегодня и ранее с диагнозом пневмония были взяты образцы материала для исследования на наличие коронавируса», - сообщил Ляшко.

По его словам, речь идет о новых стандартах оказания медпомощи, которые разрабатывает рабочая группа при Минздраве. В них также будут прописаны обновления и подходы к оказанию медпомощи, лечению, санитарной сортировке.

«Будут четко прописаны критерии, кто, когда и как будет госпитализирован или переведен в отделение интенсивной терапии. Мы будем делать все, чтобы получить реальную картину нашей системы, как она выявляет случаи заболевания, как лечит», - сказал Ляшко.

Он также отметил, что медики получат ретроспективный анализ всех случаев, чтобы понимать, как сработала систем здравоохранения.

Напомним, Ляшко также сообщил, что Минздрав изменит принципы проверки на коронавирус. А несколько дней назад Виктор Ляшко озвучил новый алгоритм Министерства здравоохранения в случае распространения коронавируса в Украине.


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