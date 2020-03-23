Народный карантин: студенты бойкотируют занятия

Народный карантин: студенты бойкотируют занятия4
- 23.03.2020, 18:32
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Минские вузы сегодня были полупустыми.
Сегодня в Беларуси начался Народный карантин, инициированный лидерами белорусской оппозиции и гражданского общества. Карантин продлится до 5 апреля.
Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото полупустых минских высших учебных заведений.
Вот так выглядел сегодня Белорусский государственный университет:
Часть групп написали коллективные заявления на дистанционное обучение, многие студенты просто не пришли на пары, поддержав Народный карантин.
Белорусский государственный аграрный технический университет. На занятиях — меньше половины студентов:
Минский государственный лингвистический университет час назад. Пустые коридоры, людей почти нет. Часть лекций отменена.