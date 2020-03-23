Народный карантин: студенты бойкотируют занятия 4 23.03.2020, 18:32

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иллюстрационное Фото

Минские вузы сегодня были полупустыми.

Сегодня в Беларуси начался Народный карантин, инициированный лидерами белорусской оппозиции и гражданского общества. Карантин продлится до 5 апреля.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото полупустых минских высших учебных заведений.

Вот так выглядел сегодня Белорусский государственный университет:

Часть групп написали коллективные заявления на дистанционное обучение, многие студенты просто не пришли на пары, поддержав Народный карантин.

Белорусский государственный аграрный технический университет. На занятиях — меньше половины студентов:

Минский государственный лингвистический университет час назад. Пустые коридоры, людей почти нет. Часть лекций отменена.