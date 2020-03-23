закрыть
23 марта 2020, понедельник, 19:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Народный карантин: студенты бойкотируют занятия

4
  • 23.03.2020, 18:32
  • 1,947
Народный карантин: студенты бойкотируют занятия
иллюстрационное Фото

Минские вузы сегодня были полупустыми.

Сегодня в Беларуси начался Народный карантин, инициированный лидерами белорусской оппозиции и гражданского общества. Карантин продлится до 5 апреля.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото полупустых минских высших учебных заведений.

Вот так выглядел сегодня Белорусский государственный университет:

Часть групп написали коллективные заявления на дистанционное обучение, многие студенты просто не пришли на пары, поддержав Народный карантин.

Белорусский государственный аграрный технический университет. На занятиях — меньше половины студентов:

Минский государственный лингвистический университет час назад. Пустые коридоры, людей почти нет. Часть лекций отменена.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина