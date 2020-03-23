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Врач Алесь Лобан: Все руководство Минздрава смотрит на то, в какую сторону пошевелится ус Лукашенко

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  • 23.03.2020, 18:28
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Врач Алесь Лобан: Все руководство Минздрава смотрит на то, в какую сторону пошевелится ус Лукашенко
Алесь Лобан

Проработавший 16 лет в Нидерландах врач потрясен слабыми мерами профилактики в Беларуси.

Врач Алесь Лобан из Гродно, обратился к белорусам в связи с распространением коронавируса. Шестнадцать лет он работал в Королевстве Нидерланды. Вернувшись из этой страны, он потрясен слабыми мерами профилактики в Беларуси.

Поэтому врач не cмог молчать и сделал аудиообращение, в котором просит серьезно относиться к возможному всплеску количества заболеваний, который уже невозможно будет удержать, передает «Радыё Рацыя».

- Все-таки я доктор и давал присягу, тогда это называлось присягой врача Советского Союза, или «клятвой Гиппократа». Это высокие слова, но ты должен выполнять свой долг. И я считаю своим долгом высказать открыто свое мнение, потому что, как я вижу, все руководство Минздрава смотрит на то, в какую сторону пошевелится ус Лукашенко, а не на реальные меры, которые надлежит принять.

Алесь Лобан призывает к солидарным действиям белорусов в профилактике распространения коронавируса. Соблюдать дистанцию в массовых местах, носить маски, мыть руки после контакта с открытыми вещами.


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