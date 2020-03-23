Нефть впервые за сто лет стала дешевле угля 2 23.03.2020, 18:32

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Последний стал самым дорогим ископаемым топливом в мире.

Впервые с начала прошлого столетия нефть на мировых рынках стала дешевле угля, сообщает korrespondent.net со ссылкой на агентство Bloomberg.

Эксперты агентства считают, что обвал нефти в прошлом месяце означает, что глобальный маркер контрактов на поставки сырой нефти в настоящее время оценивается ниже наиболее продаваемых контрактов на уголь, если исходить из расчета эквивалента энергии.

Так, австралийский уголь марки «Ньюкасл» на ICE Futures Europe 20 марта торговался по 66,85 долларов за тонну, что эквивалентно 27,36 долларов за баррель нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent завершились в тот день на уровне 26,98 доллара за баррель.

«Нефтяной крах означает, что уголь теперь самое дорогое ископаемое топливо», - констатировали аналитики.

Отметим, 23 марта цены на нефть снова резко упали, приблизившись к 25 долларам за баррель.