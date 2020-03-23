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Народный карантин
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Педагог — министру Карпенко: Давайте покажем, что мы серьезно относимся к угрозе.

  • 23.03.2020, 19:03
Педагог — министру Карпенко: Давайте покажем, что мы серьезно относимся к угрозе.
Андрей Григорьев

Андрей Григорьев призвал перевести школы и вузы на дистанционное обучение.

Но министерство образования боится паники. В этом убежден отец, преподаватель и член общественно-консультативного совета при министерстве Андрей Григорьев, который обратился с открытым письмом к министру образования Игорю Карпенко. Однако министерство и дальше настаивает, что оснований нет, сообщает «Радыё Свабода».

По cловам Андрея Григорьева, наладить в вузах дистанционное обучение несложно. Дистанционное образование сейчас в расцвете во всем мире. И привел в пример только один сайт.

«Есть немало электронных платформ, где отслеживают в том числе и посещение. Если студент присутствует на лекции, преподаватель это видит. Вполне реально все проследить.

К тому же, платформы очень просты в использовании и разрабатывались специально, чтобы преподаватели не тратили много времени на их изучение. Полагаю, никаких сложностей быть не должно. Нужно только захотеть», - убежден член общественно-консультативного совета при Министерстве образования Андрей Григорьев.

Однако в комментариях к его открытому письму люди высказывают мнение, что перевод на дистанционное обучение без общего карантина не будет эффективным. К примеру, Елена Михаленко пишет: «При открытых кафе и клубах закрытие вузов - популизм. И не говорите мне об ответственности молодежи. Закрывать надо с тусовочных учреждений».

Андрей Григорьев убежден, что с молодежью надо разговаривать, общаться - четко и конкретно. «Если кто-то авторитетный от власти к ним обратится (не говорю уже о Лукашенко, но по крайней мере министр образования) с обращением: "Прошу вас, отнеситесь к мерам, все серьезно, а не так, чтобы "халявить", "сачковать" и тусоваться по барам и клубам. Давайте проявим гражданскую ответственность", - я не думаю, что молодежь не услышит.

Конечно, какой-то процент будет нарушать, но есть же инструменты воздействия. Главное - правильно выстроить систему», - убежден член общественно-консультативного совета при Министерстве образования Андрей Григорьев.

А чего все так противятся?

По словам Андрея Григорьева, власти боятся объявить карантин, перевести учреждения образования на дистанционное обучение, так как это будет признанием, что ситуация в стране с коронавирусом очень серьезная, и начнется паника.

«Но карантин - это не повод для паники. Давайте покажем, что мы серьезно относимся к угрозе. Даже в тех странах, где карантин официально не объявлен, школы и вузы закрывают. И это не страшно. Это просто превентивные меры.

К тому же, наша молодежь очень продвинутая, у нее открытый доступ к информации. И если молодые люди видят, что весь цивилизованный мир делает серьезные шаги, они не понимают, почему у нас этого не происходит. У всех тревога, а Беларусь такая особенная? Мы что - такой "оазис спокойствия"?

Надо людям объяснять, разговаривать не только о том, что "надо чаще мыть руки". Вот Ангела Меркель выступила с такой проникновенной человеческой речью! Посмотрите на Англию: карантина нет, но школы закрыли. Люди ходят на работу - никто не паникует. А у нас боятся паники!» - замечает Андрей Григорьев.


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