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Турция начинает новую военную операцию

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  • 23.03.2020, 19:11
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Турция начинает новую военную операцию
ФОТО: REUTERS

Операция носит название Trap-9 Karer.

Турция начала новую военную операцию в восточной провинции Бингол. Об этом 23 марта объявило в понедельник министерство внутренних дел страны, сообщает "Гордон".

Операция носит название Trap-9 Karer и направлена на нейтрализацию вооруженных группировок курдов, скрывающихся по всему Бинголу. Для этой цели было создано около 68 оперативных групп из специальных операций жандармерии, специальных подразделений полиции и подразделений безопасности.

При этом в заявлении МВД Турции не упоминается конкретных названий вооруженных группировок курдов, действующих на востоке страны.


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