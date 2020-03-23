Турция начинает новую военную операцию 5 23.03.2020, 19:11

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ФОТО: REUTERS

Операция носит название Trap-9 Karer.

Турция начала новую военную операцию в восточной провинции Бингол. Об этом 23 марта объявило в понедельник министерство внутренних дел страны, сообщает "Гордон".

Операция носит название Trap-9 Karer и направлена на нейтрализацию вооруженных группировок курдов, скрывающихся по всему Бинголу. Для этой цели было создано около 68 оперативных групп из специальных операций жандармерии, специальных подразделений полиции и подразделений безопасности.

При этом в заявлении МВД Турции не упоминается конкретных названий вооруженных группировок курдов, действующих на востоке страны.