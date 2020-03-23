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Минздрав удалил свой пост с фразой про бесконтрольное распространение коронавируса

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  • 23.03.2020, 19:27
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Минздрав удалил свой пост с фразой про бесконтрольное распространение коронавируса

Сработала цензура?

Сегодня, 23 марта, Минздрав сделал пост в своем Telegram-канале о том, что белорусские медики присоединились к мировому флешмобу #StayAtHome.

Как пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга», в нем говорилось:

«Белорусские врачи просят не пренебрегать санитарно-эпидемическими нормами и, по возможности, социальным дистанцированием. Такие меры в комплексе с работой санитарно-эпидемиологической службы (по выявлению и изоляции всех возможных контактов) способны обеспечить эффективную защиту от неконтролируемого распространения вируса…».

Пост был опубликован в 15:22, но очень быстро исчез. В 15:23 появился вновь в отредактированной версии, без фразы о неконтролируемом распространении вируса. Теперь он заканчивается так:

«Белорусские врачи и эпидемиологи просят не пренебрегать санитарно-эпидемическими нормами и, по возможности, социальным дистанцированием».


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