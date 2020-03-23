Минский врач: Люди, услышьте нас, медиков 15 23.03.2020, 19:41

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Врач 6-й Минской городской поликлиники призвала белорусов оставаться дома.

Медики присоединяются к призыву главврача 3-й Минской городской детской клинической больницы Максима Очеретнего, который призвал белорусов переходить на народный карантин и оставаться дома, сообщает Telegram-канал "Баста!".

Пишет Екатерина Ермакович, которая работает в 6-й Минской городской поликлинике:

- Мой папа находится с пятницы в Глубокской ЦРБ, забрала скорая с температурой и задрудненным дыханием. Заболел после посещения поликлиники по "плановым вопросам". Моя сестра в Гродно с температурой 39С дома (пока), тоже после контакта с больным человеком.

Я не паникую. Я знаю, что все будет хорошо. И тем не менее. Люди, услышьте нас, медиков, пожалуйста!

Ограничьте свои визиты в учреждения здравоохранения, если ваша ситуация не требует срочной помощи! Если у вас симптомы простуды, температура, насморк и т.д. останьтесь дома и обратитесь к врачу, и обязательно наденьте маску. Не нужно геройствовать и ходить на работу. Ограничьте посещение мест массового скопления людей, в т.ч. использование общественного транспорта. Любите ваших пожилых (60лет +/-) родственников на расстоянии. Сократите, по возможности, передвижение по стране. Студенты, я уверена, что пару месяцев можно не ездить к папе и маме.

Если у Вас карантин, работа из дома, вспомните о карантине Пушкина: это были самые продуктивные 3 месяца его творчества. Давайте вместе снимем с этой твари корону! Будьте здоровы!