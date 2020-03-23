Появился быстрый способ очистки воды 4 23.03.2020, 19:46

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Этот метод ускорит доступ большей части населения к чистой воде.

Ученые из Нагойского университета разработали одноступенчатый процесс, который улучшает способность наноуглеродов удалять токсичные ионы тяжелых металлов из воды. Результаты исследования появились в журнале ACS Applied Nano Materials, пишет «Хайтек».

Исследователи объяснили, что наноуглероды используются для очистки воды и сточных вод путем адсорбции или поглощения красителей, газов, органических соединений и токсичных ионов металлов. Они могут адсорбировать свинец и ртуть под действием сил молекулярного притяжения. Но это притяжение слабое, и поэтому они малоэффективны.

Для улучшения процесса ученые добавляют молекулы, которые образуют более прочные химические связи с тяжелыми металлами. Они также пытаются найти способы использовать все доступные поверхности на наноуглеродах для адсорбции ионов металлов, включая их внутренние поры. Это повысит их способность адсорбировать больше ионов металлов за один раз.

Они смешали фенол в качестве источника углерода с соединением под названием APTES в качестве источника аминогрупп. Эту смесь поместили в стеклянную камеру и подвергли воздействию высокого напряжения, создавая плазму в жидкости. «Процесс плазменного растворения» поддерживался в течение 20 минут. Черные осадки из амино-модифицированных углеродов образовались и были собраны, промыты и высушены.

Разнообразные тесты показали, что аминогруппы равномерно распределены по поверхности наноуглерода, в том числе в его щелевидных порах. После подсчетов, они смогли выяснить, что процесс значительно увеличивает адсорбционную способность по сравнению с использованием наноуглерода.

«Наш эксперимент может снизить затраты на очистку воды и приблизить нас к достижению всеобщего и равного доступа к безопасной и доступной к 2030 году», — отмечают исследователи.