Экономисты предложили «горькую микстуру» для белорусской экономики 8 23.03.2020, 20:09

2,906

Действовать нужно быстро.

Сейчас экономическая власть любой страны стоит перед выбором: или уже сейчас грамотно действовать на опережение – или потом стоять, и, как в «Бойцовском клубе» смотреть, как все рушится. Лучший сценарий для Беларуси – минус 2% ВВП, и он возможен только при хорошем антикризисном управлении. Специалисты Beroc Катерина Борнукова и Дмитрий Крук составили список мер, которые могут спасти беларускую экономику. Kyky.org делится пересказом этого документа.

Почему реагировать нужно быстро

Вот список тех экономических шоков, которые Беларусь уже пережила:

1. Нефть штормит. Беларусь торгует нефтепродуктами, так что снижение цен на нефть для нас невыгодно – мы меньше экспортируем и меньше зарабатываем.

2. Валюта скачет. За нефтью падает российский рубль, а за ним следом и белорусский. Зарплаты людей обесцениваются, импорт – тоже, плюс у бизнесов (и не только) есть долги в валюте.

3. Экспорт страдает. Больше всего товаров Беларусь продает в России, и пока неясно, получится ли торговать в новых условиях полноценно. Да и будут ли деньги у российского покупателя – тоже не ясно.

4. Импорту тоже нелегко, уже сокращаются цепочки поставок – особенно из Китая, с которым мы так подружились.

5. Внутренний спрос падает вслед за зарплатами. Когда у людей меньше денег, они в принципе меньше покупают, даже «свое, белорусское».

Когда все эти шоки для экономики собираются вместе, получается «идеальный шторм», как его назвали экономисты. Если на него не реагировать – ВВП Беларуси может упасть и на 10%.

Поэтому важно понимать все риски:

1. У Беларуси огромный внешний долг, а падение экспорта не дает нужного притока валюты в казну. Самое время использовать золотовалютные резервы – но не чтобы платить ими по долгам, а для решения внутренних проблем.

2. Важно избежать суверенного дефолта (это когда банкротится не один бизнес, а целая страна) – не делать ничего, что бы усиливало нагрузку валютных долгов на Беларусь. С другой стороны, если бы какие-то долги можно было законсервировать, мы могли бы «перерасти» их и отдать, когда станет полегче.

3. Наша стабильность сильно рискует от большого количества кредитов в валюте.

Если заставить людей быстро заплатить по долгам, ситуация в долгосрочной перспективе лучше не станет – а недоверие к финансовой системе лопнет.

4. Плавающий обменный курс – это здорово и прогрессивно, но если он будет слишком резко скакать вслед за валютой России, это тоже большая угроза устойчивости.

5. Печатать новые деньги и разбрасываться ими для Беларуси не вариант. Это тоже дорога к суверенному дефолту. Все же помнят 90-е и то, как обесценивался «зайчик»?

6. Важно найти баланс между краткосрочными решениями, которые позволят выжить сейчас, и долгосрочными, которые сохранят стабильность страны в будущем.

Экономисты назвали принципы белорусских кризисных реформ:

1. Люди в приоритете. Выбор в поддержке будет стоять таким образом: или спасать людей, или спасать предприятия. Кажется, что, выбрав второй вариант, спасутся все. Но экономисты считают, что это не так. Спасти все заводы и обеспечить все рабочие места все равно не получится – а значит лучше поддерживать людей напрямую, а бизнесы – косвенно.

2. Сейчас очень важно помочь всем нуждающимся – и даже если заодно с остальными поддержку получит человек или компания, которой особо было не нужно, это не страшно. Лучше так, чем кому-то просто не достанется помощи.

3. Сейчас невозможно сказать, насколько затянется пандемия (эксперты говорят, что вплоть до двух лет) и ее последствия – так что любые решения нужно постоянно переоценивать и менять под ситуацию.

4. Не надо спасать убыточные госпредприятия, когда 40% занятости в стране создает частный сектор. Спасать нужно то, что работает. А значит помогать нужно тем, кто сейчас больше других в беде – к примеру, сфера услуг. Сейчас у Беларуси нет денег, чтобы опять влить их в умирающие заводы. Так что любой пакет решений должен в первую очередь заботиться о рентабельных предприятиях (и гос, и частных), их работниках, ипэшников и вынужденно безработных.

А вот и список мер, которыми экономисты предлагают погасить кризис

• Люди должны понимать, что все это делается ради них и что у государства есть какая-то тактика, и ее будут придерживаться. Без открытости и прозрачности каждая реформа будет новым шоком для населения.

• Нужно стимулировать выпуск и экспорт. Даже пускай цены сейчас не лучшие, нужно активно продавать. Раз у нас есть калийные удобрения и их сейчас некому покупать – пора продавать по скидке.

• Пора разрешить продажу товаров по цене ниже себестоимости. Это нужно, чтобы распродать массив запасов. Иначе он превратится в «серый» рынок, и будет только хуже.

• Создавать валютные свопы (по сути, двойные транзакции валюты) с центробанками США, Китая и Еврозоны. Но об этом нужно договариваться на высоком политическом уровне.

• Выпустить государственные облигации в нац валюте, которые будут защищены от инфляции – это поможет как довольно надежный вариант сбережений.

• Попросить кредит у МВФ. У Фонда есть программы, по которым сейчас можно получить поддержку оперативно и на менее жестких условиях.

• Усилить правило сглаживания обменного курса – это поможет меньше скакать вслед за российским рублем.

• Активно участвовать в кампаниях ВБ, ЕБРР, МФК и других институтов, которые могут дать денег и поддержать Беларусь.

• Обсудить в ЕАЭС, кто и когда выплачивает общие долги (ЕФСР) – и договориться делать это в условной валюте, курс которой устанавливается как корзина валют стран-участниц.

• Договориться с российскими банками, чтобы выплачивать им кредиты в другом темпе. И в той же условной валюте ЕАЭС.

• Поддержать рублевой ликвидностью банки, которые отпустят на кредитные каникулы людей и бизнесы. И так же помочь банкам, которые реструктурируют людям кредиты из долларовых в рублевые.

• Выдавать кредиты, которые раньше считались бы «рисковыми» (Нацбанк уже сделал несколько таких заявлений).

• Вводить валютные ограничения – но это уже крайняя мера.

• Иностранным инвесторам предложить льготные условия государственно-частного партнерства.

• Открыть для инвесторов новые сектора, которые раньше им не были доступны.

• Ввести возможность «бейлаута» – и позволить выкупать акции бизнеса за беспроцентные рублевые гособлигации. Это поможет сдержать банкротства.

• Провести дедолларизацию кредитов – по обоюдному согласию бизнесов (или людей) и банков.

• Перенести или отменить инвестиции в убыточные госпредприятия. Сейчас инвестировать нужно в то, что приносит деньги.

• Платить собственникам зданий, которые отдадут их под нужны медиков. Это нужно в случае, если вирус в Беларуси сильно распространится.

• Временно ограничить цены монополистов в сфере поставок газа, электричества и т.п.

• Ввести налоговые каникулы для бизнесов, которые хорошо себя вели и показывали эффективность.

• Ввести кредитные каникулы для бизнесов – причем и в государственных, и в частных банках (Нацбанк уже выступил с такой рекомендацией – но пока это не приказ).

• Снизить базовую арендную величину (на выходных 21-22 марта она наоборот поднялась. Ввести арендные каникулы для тех, кто арендует у государства – и ввести возможность «бейлаута» для собственников, которые дают арендаторам эти каникулы.

• Дать возможность для фирм не начислять амортизацию в 2020-м.

• Дать возможность временно освобождать от работы сотрудников так, чтобы они не теряли рабочие места – то есть продолжать делать им выплаты от компании и от государства.

• Отказаться от финансирования не особо срочных проектов, которые дотируются из бюджета.

• Перенести или отказаться финансировать несоциальные программы в сельском хозяйстве, промышленности и транспорте.

• Отказаться от несрочных госзакупок.

• Все сэкономленные средства использовать для поддержки людей.

• Ввести базовый доход для всех, у кого нет работы. Стандартного пособия по безработице мало – проблемы будут и у ипэшников, и у самозанятых, а нам нужно избежать массовой бедности. К тому же это поддержит спрос в кризис – люди все еще смогут что-то покупать.

• Создать временные рабочие места в здравоохранении. Если эпидемия усилится, это одновременно даст людям работу и поможет медикам.

• Создать временные рабочие места в других отраслях, которые финансируются из бюджета, но очень трудоемкие. Это нужно делать, когда эпидемия пойдет на спад, но кризис в экономике – еще нет.

• Ввести кредитные каникулы для людей – причем и в государственных, и в частных банках.

• Выдавать гранты для малого и социального бизнеса.

Вместо вывода

Этот список из трех десятков пунктов – идеи экономистов о том, как спасти страну от затяжного кризиса, бизнесы – от банкротств, а людей – от бедности. Не все эти меры нужно принимать одновременно, не все они сработают сразу же – но важно сейчас обсудить их и выбрать те, которые государство возьмет в работу. Пока шаги по спасению экономики видны только со стороны Нацбанка, но этого мало. Напоминаем: лучший прогноз экономистов – это -2% ВВП в 2020-м, худший – потеря 10%. И чтобы реальность была ближе к первому варианту, реагировать нужно прямо сейчас.