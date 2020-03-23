«Русская рулетка» на нефтяном рынке 23.03.2020, 20:24

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Цены на углеводороды могут упасть до критического уровня.

Норвежские нефтяные компании встревожены. Кое-что заставляет экспертов опасаться, что кризис усугубится, пишет норвежское издание Nettavisen (перевод — inosmi.ru).

Цены на нефть очень сильно влияют на доходы нашего государства и норвежскую нефтяную промышленность. Поэтому они также очень важны для поддержки благосостояния государства и ситуации на рынке труда.

За две недели цена за баррель (159 литров) упала вдвое — с 51 до 25 долларов. Для страны-экспортера нефти и газа, такой как Норвегия, это драматические новости. Примерно 19% доходов государство получает из нефтяного сектора.

Цена на нефть зависит от множества разных факторов, но почему она так стремительно падает сейчас?

Сегодня цены на нефть находятся на самом низком уровне с 2003 года. Ценовой кризис сотрясает мир, который пытается отразить атаку коронавирус

1. Коронавирус: тревога, меры безопасности и снижение потребления нефти

Глобальная пандемия причинила множество неприятностей нефтяникам и нефтяным компаниям Европы. Запреты на въезд и выезд, нехватка товаров, карантин и существенное сокращение бюджета — вот лишь некоторые препятствия для их работы.

Но в первую очередь падение цен на нефть связано с тем, что мир стал меньше ее потреблять в связи с мерами, предпринятыми из-за коронавируса.

И «Скандинавские авиалинии» (SAS), и «Норвежские авиалинии» (Norwegian), и компания Widerøe отменили тысячи рейсов. То же самое делают авиаперевозчики по всему миру. Аналитическая компания Rystad Energy считает, что мир в этом году из-за коронавируса потратит на перелеты на 12% меньше топлива, чем в прошлом, и это еще если предположить, что осенью все границы уже будут открыты и отмены рейсов прекратятся.

Ожидается, что дорожное движение сократится, а значит, спрос на бензин и дизель тоже значительно снизится. Rystad Energy предсказывает, что автомобильное движение в 2020 уменьшится на 2,2% по сравнению с 2019 годом. Это значит, что ежедневно будет потребляться на 1,1 миллиона баррелей нефти меньше. В одном только Китае на производство дизеля и бензина в феврале ушло на 1,5 миллионов баррелей в день меньше обычного, сообщает Rystad Energy.

Из-за коронавируса практически вся Европа сидит на карантине, а США объявили чрезвычайное положение и запретили въезд из Европы. По мнению аналитической компании, в общем и целом спрос на нефть в 2020 году снизится на 2,8%, или на 2,8 миллиона баррелей нефти ежедневно.

2. Саудовская Аравия и Россия потеряли терпение и развязали ценовую войну

В последние годы два из трех крупнейших производителей нефти в мире, Саудовская Аравия и Россия, сотрудничали. Их целью было ограничить производство нефти, чтобы поддерживать высокий уровень цен. Крупнейший производитель нефти США, которые начали экспорт лишь в 2011 году, сегодня поставляют на рынок огромные количества сланцевой нефти.

США могли бы затопить мир своей сланцевой нефтью, если бы в нефтяном картеле ОПЕК, который де-факто возглавляет Саудовская Аравия, при сотрудничестве с такими странами, как Россия, не договорились сократить добычу.

Но это было до коронавируса.

Окружающему миру это могло показаться внезапным безумием, но Россия разорвала договор, заключенный с ОПЕК в 2017 году. Когда нефтяной картель предложил сократить производство нефти в связи с распространением коронавируса, россияне встали на дыбы. Саудовская Аравия должна была обеспечить большую долю снижения, если бы Россия и другие производители нефти тоже согласились в этом участвовать. Но россиянам все это надоело, и они ушли из-за стола переговоров — похоже, навсегда.

Вместо того чтобы взять дело в свои руки и призвать ОПЕК к дальнейшему сокращению добычи и спокойствию, лидер Саудовской Аравии принял прямо противоположное решение. Мстительное королевство развязало ценовую войну, которая может нанести странам ОПЕК Ираку, Эквадору и Венесуэле не меньший ущерб, чем России и США.

Поскольку Саудовская Аравия дала понять, что готова в будущем продать большие объемы дешевой нефти в Азию и Европу, цена на нефть упала. Ирак призвал всех прийти к соглашению, чтобы предотвратить кровавую баню на нефтяном рынке. Как писало агентство Bloomberg, Россия в среду признала, что низкие цены на нефть очень ей вредят. Но Саудовская Аравия продолжила подливать масло в огонь, заявив, что будет в ближайшие месяцы производить 12,3 миллионов баррелей нефти ежедневно.

3. Арабы и россияне хотят раздавить США

Сланцевое цунами в последнее десятилетие поставило нефтяной рынок с ног на голову. Сланцевую нефть добывают при помощи новой сложной технологии. Благодаря ей США, которые раньше были крупным импортером нефти, перешли на самообеспечение и даже стали крупнейшим ее производителем.

И Россия, и Саудовская Аравия знают, что хуже всего от ценовой войны придется США, потому что американскую сланцевую нефть добывать дороже, чем российскую и особенно арабскую. Низкие цены на нефть будут иметь огромные последствия для американских нефтяных компаний и американской экономики в целом, о чем россияне говорили на встрече ОПЕК+.

Американцы и так уже испытывали на себе ценовое давление, но сейчас они оказались перед лицом испытания, сопоставимого со взрывом атомной бомбы на нефтяном рынке, считает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson). В то же время ни одна из нефтепроизводящих стран ничего не заработает на экстремально низких ценах.

Директор Международного энергетического агентства ранее в этом месяце предостерегал против рискованной игры России и Саудовской Аравии.

«Играть в русскую рулетку на нефтяных рынках может быть очень опасно. Это может иметь серьезные последствия», — считает Фатих Бироль (Fatih Birol).

Цена на нефть может еще упасть

Сегодня цены на нефть на самом низком уровне с 2003 года, даже ниже той цены, что покачнула норвежскую экономику и нефтяную промышленность в период с 2014 по 2017 годы. Эксперты прибегают к таким словам как «бойня», «кризис» и «безумие», описывая ситуацию. Но могут ли цены на нефть упасть еще ниже?

Rystad Energy ожидает, что такие страны, как Саудовская Аравия, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак и, возможно, Ливия, выведут на рынок еще 3 миллиона баррелей нефти в день в дополнение к нынешнему уровню производства. В итоге нефти будет гораздо больше, чем требуется миру, сидящему на карантине из-за коронавируса, и цена на нее упадет до самых низких значений за всю историю.

Яранд Ристад (Jarand Rystad) в среду сказал Dagens Næringsliv, что цена может упасть до 10 долларов за баррель.

«Это самые драматические события на моей памяти. Их можно сравнить с финансовым кризисом, Чернобылем и нефтяным кризисом 1986 года», — сказал Ристад Dagens Næringsliv.