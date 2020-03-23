Стало известно, когда в Беларуси потеплеет 1 23.03.2020, 21:11

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Прогноз от синоптиков.

Во вторник, 24 марта, погоду в Беларуси будет определять холодный антициклон с центром над Литвой, сообщает Белгидромет.

Ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный — ночью слабый, днем умеренный.

Ночью термометры покажут 5-11 ниже нуля, местами — до 12-14 мороза. Днем воздух прогреется до +2...+8.

25 марта ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер будет слабый. Ночью ожидается 4-11 со знаком "минус", местами до 13 ниже нуля. Днем будет 5-10 тепла.

Немного потеплеет только в четверг, 26 марта. Ночью будет 2-8 мороза, местами до -10. А днем синоптики прогнозируют +8...+13.