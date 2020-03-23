закрыть
23 марта 2020, понедельник, 22:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Число жертв коронавируса в мире превысило 15 тысяч

  • 23.03.2020, 21:21
  • 1,379
Число жертв коронавируса в мире превысило 15 тысяч

Общее число случаев инфицирования в мире превысило 350 тысяч.

Число жертв инфекции COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, во всем мире превысило 15 тысяч, следует из данных американского Института Джонса Хопкинса, который ведет статистику, сообщает "Радио Свобода".

Более 9 тысяч приходится на страны Европы, в том числе более половины – на Италию. Более 3 тысяч человек умерли в Китае, откуда в декабре прошлого года начала распространяться инфекция.

За минувшие сутки в Испании зафиксирован новый рекорд числа смертей от коронавирусной инфекции – умерли 462 человека (за все время – более двух тысяч).

Общее число случаев инфицирования в мире днем 23 марта превысило 350 тысяч. Большая часть приходится на страны Европы и США, где уже более 35 тысяч зараженных.

Более 100 тысяч человек из этих 350 тысяч признаны выздоровевшими.

Более 230 тысяч продолжают лечение.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина