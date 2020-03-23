Число жертв коронавируса в мире превысило 15 тысяч 23.03.2020, 21:21

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Общее число случаев инфицирования в мире превысило 350 тысяч.

Число жертв инфекции COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, во всем мире превысило 15 тысяч, следует из данных американского Института Джонса Хопкинса, который ведет статистику, сообщает "Радио Свобода".

Более 9 тысяч приходится на страны Европы, в том числе более половины – на Италию. Более 3 тысяч человек умерли в Китае, откуда в декабре прошлого года начала распространяться инфекция.

За минувшие сутки в Испании зафиксирован новый рекорд числа смертей от коронавирусной инфекции – умерли 462 человека (за все время – более двух тысяч).

Общее число случаев инфицирования в мире днем 23 марта превысило 350 тысяч. Большая часть приходится на страны Европы и США, где уже более 35 тысяч зараженных.

Более 100 тысяч человек из этих 350 тысяч признаны выздоровевшими.

Более 230 тысяч продолжают лечение.