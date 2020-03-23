«В Житковичах за неделю даже снимок не сделали!» 6 23.03.2020, 21:34

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Новые подробности инфицирования женщины из Гомельской области.

У 58-летней жительницы Житковичей диагностировали коронавирус. «До этого она неделю была на больничном. За это время даже снимок легких не сделали. В субботу она потеряла сознание, когда вышла от терапевта. Попала в реанимацию», — рассказала племянница жительницы райцентра.

Племянница учится в Минске. В воскресенье 22 марта она ехала из Житковичей на автомобиле на учебу в столицу, cообщает «Радыё Свабода».

«Позвонила мать и сообщила, что у тети обнаружили коронавирус. Мы ее навещали в субботу в больнице.

Тетя неделю болела, был сухой кашель, трудности с дыханием, ей ставили диагноз „острая респираторная вирусная инфекция“. Лучше ей не становилось. В субботу она пошла на очередной прием к терапевту в поликлинику, жаловалась на слабость. Доктор сказал: "Ну что вы хотите, вы же болеете".

После приема у терапевта она потеряла сознание.

Ее положили в реанимацию, там поставили диагноз "воспаление легких"», — рассказала племянница.

Девушка, как приехала в Минск, сама вызвала «скорую». Ее отвезли в 6-ю столичную больницу. «Взяли все необходимые анализы, жду результатов», — добавила племянница.

Ее мать и другие родственники, контактировавшие с женщиной, сейчас находятся в инфекционном отделении Житковичской районной больницы. Других «контактных» направили в Гомельскую инфекционную больницу.

Племянница добавила, что детям заболевшей женщины только сегодня позвонили из поликлиники Житковичей и предложили сделать мазок. «Они (местные медики. — прим.) даже не знали, что тех еще вчера госпитализировали в Гомель!», — возмутилась девушка.

Как стало известно журналистам, заболевшей женщине 58 лет, она живет в Житковичах, работает на одном из предприятий начальницей отдела кадров.

На предприятии журналистам сообщили, что на производстве уже три дня проводят санитарную обработка, с понедельника врачи меряют температуру сотрудникам.

По словам работодателя, женщина не выезжала за границу в последнее время.

Теперь медики выясняют, как у женщины мог появиться новый вирус.

«Женщина не на аппарате искусственной вентиляции легких, она в сознании», — сообщил БелаПАН начальник Главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденчук.

По его словам, родственников женщины, а также всех, кто контактировал с ней — а это 42 человека, в том числе сотрудники Житковичского госпиталя, изолировали на карантин в больницах Гомеля и Житковичей.