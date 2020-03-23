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Страны ЕС предварительно согласились на переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в союз

  • 23.03.2020, 21:37
Страны ЕС предварительно согласились на переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в союз

Это настоящий прорыв.

ЕС согласится начать переговоры о вступлении в союз Албании и Северной Македонии — соответствующее первоначальное решение подготовленно послами 27 государств-членов ЕС в Брюсселе. Это прорыв, потому что до сих пор движение навстречу названным кандидатам в члены ЕС блокировали, в частности, Франция и Нидерланды, пишет сайт «Польского радио».

24 марта министры по европейским делам стран ЕС примут политическое решение о вступлении в союз Албании и Северной Македонии.

В начале марта в отчете по Албании и Северной Македонии Европейская комиссия отмечала прогресс в осуществлении реформы правосудия в этих странах на основании данных о борьбе с коррупцией и организованной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков.

Франция настаивала на четком указании на возможность отмены процесса присоединения этих стран к ЕС в случае появления соответствующих обстоятельств.

До выходных Греция все еще возражала против принятия Албании и Северной Македонии в ЕС, согласилась после того, как были усилены положения, касающиеся защиты национальных меньшинств в Албании.

Польша является активным сторонником принятия Албании и Северной Македонии в состав ЕС.


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