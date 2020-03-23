Как школьники, студенты и детсадовцы могут остаться дома в самоизоляции 23.03.2020, 21:59

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Для этого не нужно даже ничего нарушать.

Сайт tut.by рассказываает, как учащимся уйти на карантин и не нарушить при этом правил.

Школы: заявление классному руководителю и справка о том, что здоров (-а).

В Беларуси нет нормативных актов, где указано, сколько ребенок может не ходить в школу, рассказывают в Министерстве образования. Этот момент прописан в правилах внутреннего распорядка каждого учреждения образования.

Оставить ребенка дома — такое право у родителей есть, отмечают в Минобре. Для этого нужно написать заявление классному руководителю. В нем необходимо указать, на какой срок они забирают ребенка, где и с кем он будет все время своего отсутствия.

— Количество дней, сколько ученики так могут не ходить на занятия, не регламентируется, — говорят в ведомстве.

При этом перед тем, как ребенок снова пойдет в школу, необходимо получить справку от врача о том, что он здоров.

Детские сады: отсутствовать можно до 30 дней

По законодательству, детский сад имеет право отчислить ребенка, если он отсутствует по неуважительной причине больше 30 дней. При этом каждый случай рассматривают индивидуально.

То есть отсутствовать в саду без угрозы потерять свое место можно до 30 дней, правда, после длительного перерыва воспитатели попросят у родителей справку, которая должна подтвердить, что ребенок здоров.

Вузы: индивидуальные задания и работа через онлайн-портал

К организации учебного процесса во время эпидемии коронавируса каждый вуз подходит по-своему. Многие университеты на время отказались от проведения поточных лекций. Но студенты продолжают ходить на практические и лабораторные занятия и учиться в небольших группах.

Некоторые вузы, такие как Белорусский государственный университет, проводят занятия в форме управляемой самостоятельной работы на образовательном портале.

Единственным условием работы портала является одновременный выход всей группы студентов и преподавателя на портал согласно расписанию занятий.

Количество зарегистрировавшихся студентов приравнивается к числу присутствующих.

Напомним, сегодня в Беларуси начался Народный карантин. Он продлится до 5 апреля.