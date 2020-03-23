Не верить власти — это у нас в крови Виктор Федорович

23.03.2020, 22:18

Наша генетическая память хранит два главных трагических события.

Нынешняя белорусская власть произошла от советской, а потому в ее действиях и реакциях на бьющие по нервам события прослеживается наследственность.

Вся минувшая неделя (как предыдущая и, очевидно, будущие), прошла под знаком COVID-19. Лукашенко, обронивший в середине 90-х фразу: «Я свою страну за цивилизованным миром не поведу», продолжает следовать выбранному им направлению. По его мнению, в ситуации с коронавирусом «цивилизованный мир сошел с ума».

«Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, — заявил он 19 марта, когда ему докладывали об эпидемиологической ситуации в стране. — Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует».

В конце недели, на совещании в субботу, Лукашенко поручил главе КГБ Валерию Вакульчику «пройтись по сайтам и телеграм-каналам», которые, по его мнению, распространяют ложную информацию о коронавирусе.

«Валерий Палыч, уже хватит на это смотреть, по этим сайтам, каналам пройтись хорошенько. Погибла женщина в Витебске. Никакого там коронавируса, и после гибели взяли эти анализы несколько раз. Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Для того, чтобы создать панику. В это сложное время, когда идет пик острых респираторных заболеваний, мы как-то проходим, держим же на контроле все. Нет, надо раскрутить обстановку», — заявил он.

Нет сомнений, что поручение будет исполнено, думается, чекисты уже мониторят интернет, выявляя паникеров и распространителей, не вписывающихся в госрамки информации. Напомним, что ранее Лукашенко подтянул к борьбе с последствиями вируса МВД, а теперь очередь дошла до госбезопасности. Ничего нового, старые сценарии. Большие начальники Советского Союза также больше всего опасались паники среди населения, ибо они по собственному опыту прекрасно знали, что из искры может возгореться пламя, способное снести эту власть к чертовой матери. Что, в общем-то, и случилось 30 лет назад. С тех пор мы живем от кризиса до кризиса, а между ними пытаемся накопить жирок на непредвиденный случай либо, когда он уже случился, действуем по обстоятельствам.

Ничего нового, просто автоматически включается наша генетическая память, доставшаяся нам в наследство от дедушек, бабушек и родителей, переживших войну и не только. Власть их столько раз обманывала, что не верить власти — это у нас в крови!

Наша генетическая память хранит два главных трагических события: война и катастрофа на ЧАЭС. Первое по сию пору подается как подвиг советского народа, без акцента на то, с чего все начиналось.

Профессор, доктор исторических наук Эмануил Иоффе в статье «Эвакуация: трагедия или подвиг?» со ссылкой на историка-архивиста, лауреата Государственной премии Беларуси Г.Д. Кнатько сообщает: «П.К.Пономаренко [первый секретарь ЦК КП(б)Б] пишет в воспоминаниях, что 23 июня 1941 г . ЦК КП(б)Б пришел к выводу о необходимости начала частичной эвакуации и что, позвонив Сталину, он получил разрешение начать ее. Сопоставление мемуарных источников показывает, что власти 23 июня принимали все меры, чтобы не допустить паники, даже до использования силы вооруженных отрядов для борьбы с паникерами. Рабочие не имели права покидать предприятия, разговоры об эвакуации карались. Если допустить наличие решения об эвакуации, так оно было тайным, народ о нем не знал.

Официально эвакуационная комиссия была создана 25 июня, когда руководство республики было в Могилеве, куда оно выехало вечером 24 июня после того, как целый день противник бомбил Минск».

И еще один абзац со ссылкой на авторитетного белорусского историка профессора З.В. Шибеко, который отмечает: «Наступление немцев вызвало развал советской администрации. Пинск коммунисты оставили, когда немцы находились на расстоянии более чем за 100 км. ЦК КП(б)Б на четвертый день войны был в Могилеве. Часть ответственных работников БССР уже в конце июня оказались с семьями на легковых автомашинах в Москве, но их сразу отправили назад. Функцию управления взяли на себя органы НКВД».

Немцы были на подступах к Минску, рабочим запретили покидать заводы, за распространение слухов и панику могли поставить к стенке без следствия и суда, а хорошо информированное о ситуации начальство драпало куда подальше.

Следует еще напомнить о том, как до 22 июня 1941 года власть расправлялась с людьми за слухи о грядущей войне с Германией, а советские газеты вплоть до последнего убаюкивали население публикациями об успехах народного хозяйства и мощи Красной Армии. Да, это события давно минувших дней, но после Победы пережившие голод и разруху наши бабушки и дедушки всегда запасались (на всякий случай) тем, чего им так не хватало в войну: соль, спички, сахар, мыло...

Чернобыльская катастрофа со стороны власти также сопровождалась стремлением не допустить паники и глухим молчанием советских СМИ. Не было достоверной информации о последствиях взрыва, были слухи, один страшней другого. А когда зарубежные издания дружно стали сообщать о случившейся в СССР трагедии, советские газеты в ответ обвинили «определенные капиталистические круги» в нагнетании обстановки. А чтобы продемонстрировать всему миру, что у нас все в порядке, людей 1 мая выгнали на парад. И лишь через три недели после катастрофы — 14 мая — генсек КПСС Михаил Горбачев обратился к советским гражданам с заявлением. А граждане, у которых включилась генетическая память, еще до его обращения проводили антирадиационную профилактику, кто водкой, кто красным вином, кто разбавленным в воде йодом. Ну и, на всякий случай, запасались продуктами. Паники как таковой не было, было непонимание происходящего при отсутствии веры власти.

Поэтому и реакция белорусского населения на ситуацию с коронавирусом соответствующая: деловая, с расчетом на самый худший сценарий развития. И никакой паники, есть вполне объяснимый генетической памятью алгоритм действий. Еда в магазинах есть, но запас беды не чинит, почему бы не купить пачку-другую гречки? Курс доллара полез вверх? Удачный момент прикупить новый телевизор, который продается за рубли.

Также в памяти из прошлого имеется денежная опция, это когда накануне развала Союза рухнул рубль, а вместе с ним в прах превратились все накопления, хранившиеся в Сбербанке. Так почему бы не пойти в банк и не снять наличные со счета? Первая мысль у тех, кто имеет в банке счет. Ничего нового, это посыл и призыв генетической памяти, ибо другой мы пока не обрели. Но паники у нас нет, благодаря иммунитету, доставшемуся нам по наследству.

Виктор Федорович, «Сильные новости»