Ледовый дворец переоборудуют в морг 7 23.03.2020, 22:46

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Никто такого не ожидал.

Число жертв коронавируса в Испании к понедельнику достигло 2182, а из 33 тысяч зараженных 2355 человек находятся в тяжелом состоянии, пишет «Росбалт».

Глава Минздрава Сальвадор Илья заявил, что в условиях этой «санитарной войны» все отели страны будут переданы в распоряжение служб здравоохранения.

Руководство отелей будет уведомлено о том, что здания переоборудуют для размещения медперсонала и госпитализации пациентов.

Функционирование гостиниц в туристических целей будет завершено 24 марта — согласно указу правительства.

Один из первых госпиталей уже развернут в выставочном центре Ifema в Мадриде. Частные дома престарелых также переданы в распоряжение государства, как и частные больницы.

По данным испанских СМИ, тела умерших от коронавируса в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца, который находится недалеко от выставочного комплекса Ifema. Тела будут доставлять военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям. Только за последние сутки в столичном регионе умерли 242 человека.