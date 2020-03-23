закрыть
23 марта 2020, понедельник, 23:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Ледовый дворец переоборудуют в морг

7
  • 23.03.2020, 22:46
  • 5,802
Ледовый дворец переоборудуют в морг

Никто такого не ожидал.

Число жертв коронавируса в Испании к понедельнику достигло 2182, а из 33 тысяч зараженных 2355 человек находятся в тяжелом состоянии, пишет «Росбалт».

Глава Минздрава Сальвадор Илья заявил, что в условиях этой «санитарной войны» все отели страны будут переданы в распоряжение служб здравоохранения.

Руководство отелей будет уведомлено о том, что здания переоборудуют для размещения медперсонала и госпитализации пациентов.

Функционирование гостиниц в туристических целей будет завершено 24 марта — согласно указу правительства.

Один из первых госпиталей уже развернут в выставочном центре Ifema в Мадриде. Частные дома престарелых также переданы в распоряжение государства, как и частные больницы.

По данным испанских СМИ, тела умерших от коронавируса в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца, который находится недалеко от выставочного комплекса Ifema. Тела будут доставлять военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям. Только за последние сутки в столичном регионе умерли 242 человека.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина