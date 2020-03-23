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Народный карантин
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«За границу не ездила, с приезжими не общалась»

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  • 23.03.2020, 22:52
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«За границу не ездила, с приезжими не общалась»

Медики разбираются, откуда у пенсионерки из Житковичей коронавирус.

В понедельник, 23 марта стало известно, что в Гомельской области появился второй случай заражения коронавирусом. Но в отличие от первого инфицированного - парня-спортсмена, который привез covid-19 из Европы, теперь опасный вирус нашли у пенсионерки из Житковичей. А ведь это райцентр в самой глубинке Полесья, пишет kp.by.

По данным kp.by, 58-летняя женщина работает в отделе кадров одного из предприятий города. На больничный она ушла уже давно - неделю назад. Жаловалась на сухой кашель, температуру и слабость. То, что не это не обычный ОРВИ, местные врачи поняли, когда сделали снимок - у женщины оказалось двусторннее воспаление легких. Пенсионерке стало совсем плохо, ее положили в больницу, взяли пробу на коронавирус и вскоре отправили в Гомельскую областную туббольницу, куда женщину и привезли в понедельник.

Тем временем, covid-19 у нее подтвердился.

- У нас сейчас работают медики, проверяют у всех температуру, обрабатывают помещение, - рассказали «КП» на заводе днем в понедельник. - Она никуда не выезжала не то что за границу, но даже из района, насколько мы знаем.

Жители райцентра, знакомые с женщиной, гадают, откуда у нее мог появиться коронавирус. Некоторые говорят, что дочь коллеги пенсионерки ездила в российский Питер - возможно, она там заразилась, потом вирус попал к матери, та принесла его на работу.

Но в областном управлении здравоохранения эту версию подвергают сомнениям. После двух часов ожидания корреспондент «КП» попал к начальнику управления Николаю Куденьчуку. Два его заместителя наотрез отказались что-либо рассказывать - пришлось ждать, пока у начальника окончится совещание.

- Сейчас в Житковичах областная санитарная служба проводит эпидрасследование - устанавливает контакты. Пока нет информации, чтобы женщина была заграницей или даже за пределами района. Есть сведения, что дочка ее коллеги была в России, но - два месяца назад, в январе. Увязать сложно. Проходит эпидрассрасследование, во время которого должны выяснить, где и как женщина могла заразиться. Пока ничего не известно, - рассказал Николай Куденьчук.

Сейчас женщина в порядке, она в сознании, искусственная вентиляция легких не требуется. Всех, кто контактировал с пенсионеркой - а это больше 40 человек - изолировали: часть в житковичской больнице, часть в гомельской. Это и родственники, и коллеги, и медики.

Начальник облздрава успокоил гомельчан - туббольницу не будут закрывать на карантин, она работает, как и прежде. Житковичские больница и поликлиника тоже работают.


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