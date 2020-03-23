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ЕС приостановил действие Пакта стабильности и роста

  • 23.03.2020, 23:00
ЕС приостановил действие Пакта стабильности и роста

Пакт — базовый документ еврозоны.

Совет Европейского союза по экономике и финансам в понедельник, 23 марта, приостановил действие Пакта стабильности и роста, использовав оговорку о возможности выхода из него. Пакт - базовый документ еврозоны, сообщает "Радио Свобода".

Он обязывает страны-члены ЕС сводить свои госбюджеты с положительным или нулевым сальдо. В исключительных случаях может допускаться дефицит госбюджета, однако он не должен был превышать трёх процентов ВВП. Пактом стабильности и роста также предусмотрено, что государственный долг не должен превышать 60 процентов ВВП.

Министры финансов стран ЕС заявили, что твёрдо стремятся быстро решить текущие проблемы, восстанавливать доверие и поддерживать быстрое восстановление" еврозоны.

В еврозону входят 19 из 27 стран Евросоюза. Валюта евро также находится в обращении в ряде стран за пределами ЕС. На нарушившие Пакт стабильности и роста страны ранее могли быть наложены крупные штрафы.


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