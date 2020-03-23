«Есть университеты, где целые курсы не пришли» 23.03.2020, 23:05

В БГУ студентов призывают держать дистанцию.

Фото: Ирина Ареховская

Как студенты откликнулись на Народный карантин.

На прошлой неделе молодежные активисты призвали к бойкоту занятий в университетах, так как администрации вузов не перешли массово на дистанционное обучение во время COVID-19. 20 марта лидеры белорусской оппозиции и гражданского общества призвали к Народному карантину.

«Белсат» узнал, удалась ли акция и сколько студентов продолжают посещать пары,

Ранее 16 тысяч человек подписали петицию, обращенную Минздраву, Минобразования и руководству страны с требованием перевести учреждения образования на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. Некоторые факультеты (например, БГМУ, Гродненский государственный университет и другие) отменили лекции, однако централизованного перевода на карантин не произошло. Так, в БГУ, где были выявлены случаи инфицирования, продолжаются занятия. МГЛУ, где обучается много иностранцев, также не переходил на дистанционную форму.

Началось все с акции, которую 19 марта провели студентки МГЛУ: девушки раздавали у входа в университет маски с надписью «Ха-ха, я здесь умру». На понедельник 23 марта активисты назначили «всеобщую забастовку».

«Хотим показать ректорату, что всё возможно»

Студентка четвертого курса МГЛУ Елизавета Прокопчик – одна из участниц акции – говорит, что бойкот поддержали лишь частично. Сама девушка придерживается режима самоизоляции с прошлой пятницы.

«К сожалению, я не вижу сама, сколько людей не пришло сегодня, потому что я с 20 марта перестала ходить, но точно знаю, что три группы из переводческого факультета перестали ходить. По моим ощущениям, примерно 20% не посещают пары в нашем университете, в других тоже есть те, кто бойкотирует. Но опросы в телеграмм-каналах свидетельствуют, что их все же не так много», – говорит Лиза.

По ее словам, причина в общей инертности студенчества в том, что большинство просто не готово к активным действиям. Или, в этом случае, бездействию.

«Говорили, что ничего не получится, что бы мы ни делали. Мол, зачем вы это делаете, если все равно не получится? Если наверху не захотят – ничего не будет»

По словам Лизы, ректорат МГЛУ делал официальные заявления каждый день со среды по субботу на прошлой неделе.

«Там были вещи, которые очень странно было слышать. Что каждому, кто обращается в медпункт с ОРВИ, сразу же делают тест, и всех проверяют. Но это не так. Люди, которые собирали подписи, приходили в медпункт с простудой – им никто никаких тестов не делал. Просто выписывали больничный в лучшем случае. Позиция ректората такова, что они якобы не могут организовать дистанционное обучение из-за специфики вуза», – объясняет студентка.

Однако, по ее сведениям, курсы иностранных языков Streamlinе проводят занятия дистанционно, на онлайн-платформе Zoom. Сейчас активисты планируют написать подробную инструкцию по пользованию подобными платформами и прислать ее в ректорат, «чтобы показать, что все возможно».

Из анонимного опроса в телеграмм-канале «Отчислено» следует, что 26% студентов в понедельник бойкотируют занятия. Еще 39% пошли, но поддерживают идею карантина. Всего 6% не видят в карантине необходимости и придерживаются привычного режима.

Тем временем старостам групп на 4 курсе БНТУ администрация разослала сообщения с призывом «не участвовать в провокационных мероприятиях по бойкоту занятий».

«Пока нам сложно подвести итоги бойкота. По итогам опросов, где-то 30% сегодня не пришло. На мой взгляд, это довольно много. Есть университеты, где целые курсы не пришли. В МГЛУ меньше явка, чем обычно. В БГУ в некоторых группах ходят всего по два человека. То есть, акция более-менее успешная.