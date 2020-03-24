Джонсон объявил о введении жесткого карантина в Великобритании 24.03.2020, 8:03

Борис Джонсон

Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Выходить из дому можно будет лишь в случае крайней необходимости.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил о введении в стране карантина как минимум на три недели из-за коронавируса, сообщает РБК.

Глава правительства обязал граждан оставаться дома, поскольку вспышка вируса является «самой большой угрозой, с которой страна сталкивалась за последние десятилетия».

«Пришло время ужесточить меры. Все британцы должны будут оставаться дома и выходить на улицу только в крайних случаях», — заявил он.

Джонсон уточнил, что под этим подразумевается:

поход в магазин за товарами первой необходимости;

поездки на работу (для тех, чья профессия не позволяет работать из дома);

ежедневные индивидуальные занятия спортом (в одиночку или с членами семьи);

медицинские нужды.

Британский премьер также заявил, что в стране будут отменены все социальные события и мероприятия, включая свадьбы (исключения сделаны для похорон).

По его словам, будут закрыты все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения, детские площадки и спортивные залы. Помимо этого, полиция сможет вынудить людей следовать этим правилам, если они их не соблюдают, добавил Джонсон.

В своем обращении он также сообщил, что власти страны запретили собираться в публичных местах более чем двум людям. «И я могу заверить вас, что мы будем постоянно контролировать эти ограничения. Мы еще раз посмотрим через три недели и ослабим их, если на то будут видимые причины», — заключил премьер.

Накануне, 23 марта, министерство здравоохранения и социальных дел Великобритании сообщило, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки возросло почти на 1 тыс. и превысило 6,6 тыс. человек. Число летальных исходов увеличилось на 54 и достигло отметки в 335 жертв.