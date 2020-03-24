Минск обезлюдел 24.03.2020, 8:18

Народный карантин в действии.

Из-за эпидситуации в стране белорусские медики просят людей остаться дома — не ходить на массовые мероприятия и самоизолироваться тех, кто в группе риска.

Перед этим лидеры белорусской оппозиции объявили Народный карантин, который продлится с 23 марта по 5 апреля.

Фотослужба tut.by посмотрела, как сейчас выглядят обычно людные мес та в Минске.

Фотограф Дарья Бурякина прогулялась всегда людным местам в Минске и заглянула в кафе на Немиге, популярное бистро, торговый центр, где всегда полно подростков, фастфуд в самом центре города и вокзал. Многие из этих мест во время пандемии заметно опустели.