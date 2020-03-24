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Нефтяная война: Россия проиграла самой себе

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  • 24.03.2020, 8:25
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Нефтяная война: Россия проиграла самой себе

Кремль вынужден отказываться от собственных планов.

Россия не спешит исполнять обещание увеличить добычу нефти, о котором объявила через несколько дней после развала соглашения ОПЕК+, пишет finanz.ru.

По итогам совещания в Минэнерго, куда были в понедельник приглашены руководители крупных нефтяных компаний, решения о наращивании добычи с 1 апреля принято не было, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Хотя две недели назад глава ведомства Александр Новак говорил о намерении добавить на рынок 250 тысяч баррелей ежедневных поставок, а впоследствии нарастить производство на 500 тысяч баррелей в сутки, ситуация на рынке оказалась хуже самых мрачных ожиданий.

Смысла наращивать добычу при падающем спросе нет, объясняет источник «Интерфакса». Пока принято решение «держать руку на пульсе» и проводить регулярные встречи для оценки ситуации, добавляет он.

На прошлой неделе у нефтетрейдеров в Европе начали возникать сложности с продажей российской нефти Urals после того, как Саудовская Аравия объявила о планах повернуть вентили на месторождениях-гигантах на границе с Кувейтом, утроить поставки в Евросоюз и предложила клиентам апрельские партии со скидкой в 10 долларов к цене Brent.

Как писал Reuters, шесть тендеров на поставку Urals, которые проводили Trafigura и Glencore, а также торговый «дочки» британской Shell и французской Total закончились без сделок: покупателей не нашлось.

В понедельник, 23 марта, Сургутнефтегазу удалось продать 100 тысяч тонн нефти с отгрузкой из Приморска 8-9 апреля и такой же объем с поставкой из Усть-Луги китайской Unipec.

Цена барреля Urals поднялась до 20,08 доллара, тогда как на прошлой неделе падала до 18,6 доллара - минимума с 2002 года.

Саудовская Аравия, объявившая о планах довести добычу до 12 млн баррелей в сутки, а эспорт - до 10 млн, пока также фактического роста поставок не показала, сообщили Reuters два источника в отрасли.

«Саудовский экспорт в марте пока составляет 7,3 млн баррелей в сутки, не больше, - сказал один из источников. - Общий объем поставок намного ниже 10 миллионов баррелей в сутки».

Данные о танкерных перевозках из Refintiv Eikon указывают на еще меньший объем экспорта - чуть ниже 7 млн баррелей в сутки с начала марта.

Из-за ограничений транспортного передвижения, которое коснулось нескольких сотен миллионов людей по миру, мировой спрос на нефть может упасть на 10% во втором квартале, что может привести к избытку в 10 млн баррелей в сутки, если ОПЕК+ нарастит добычу, отмечает аналитик Rystad Energy Артем Чен.

«Фактически во втором квартале надо будет пристроить в хранилища примерно 1 миллиард дополнительных баррелей, но в короткие сроки места для таких объемов не найти, что приведет к нехватке емкостей и еще большему давлению на цены», - рассуждает он.

В настоящее время суточная добыча нефти превышает спрос, по разным оценкам, от 5 до 10 млн баррелей в сутки, в апреле эта цифра может вырасти еще на 5 млн баррелей в сутки до самой большой разницы между спросом и предложением в истории, говорит отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

При таких дисбалансах цен может упасть ниже операционных издержек действующих месторождений, предупреждает Чен: «В некоторых регионах мы, возможно, на очень короткий период увидим отрицательные цены на нефть. Впервые за много лет будут остановлены уже эксплуатируемые месторождения, начнет сокращаться добыча сланцевой нефти и рынок скорректируется предложением. Другого варианта сейчас не видится».


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