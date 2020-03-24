Ушел из жизни археолог, открывший древнее Брестье и Туровский крест 2 24.03.2020, 8:32

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Фото: kp.by

Доктору исторических наук, профессору Петру Лысенко было 88 лет.

О смерти ученого сообщил в своем «Фейсбуке» замдиректора Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакизо. Петра Федоровича не стало 23 марта. В комментариях к посту появляются слова соболезнований: «Самы старэйшы археолаг быў у Інстытуце пасля Георгія Васільевіча [Штыхава]», «Дзякуй ад усёй зямлi дрыгавiцкай», «Так, закрылася эпоха. Як бы пафасна гэта ні гучала, але так ёсць», пишет kp.by.

Петр Лысенко известен своими исследованиями древних курганов во многих городах Беларуси. Изучал археолог и Минск. Благодаря раскопкам историка утвердилось мнение что Брест основан дреговичами. А еще именно Лысенко первым обнаружил в городе над Бугом жилые постройки их времен. Теперь на месте того раскопа – археологический музей Берестье.

Так выглядит древний Брест в музее "Берестье". Фото: atmasfera.by

Когда летом 2017-го «Комсомолка» беседовала с Петром Федоровичем, он говорил, что его очень беспокоит то, каким станет после реконструкции этот объект. А еще вскользь отмечал, что из-за этого объекта даже оказался в немилости у всемогущего советского идеолога партии Михаила Суслова.

Кстати, десятилетиями позже во время раскопок на территории Брестской крепости Лысенко убедился, что историю Бреста стоит отсчитывать с Х века, а не с 1019 года – по первому летописному упоминанию.

Одно из самых знаменитых исследований Петра Лысенко – раскопки Турова. Это была одна из первых его экспедиций - 1962 год. Тогда и в следующих поездках в древний город археолог исследовал фундамент епархиального храма второй половины ХII века. Лысенко считал, что сооружение стояло на слабом фундаменте. Потому в 1230 году он был разрушен отзвуками дошедшего с румынских земель землетрясения. Как говорят современники, точки тогда были под 8 баллов по шкале Рихтера. Сегодня на месте церкви - экспозиция «Древний Туров» краеведческого музея, в центре которой тот самый фундамент.

Так выглядят иконки, которые с 1962 года лежали в сейфах Академии наук. Фото: Архив "КП"

На этих руинах Лысенко обнаружил и четыре свинцовые иконки. На них – лики святых, в том числе и Кирилла Туровского. Причем по образу этой миниатюры принято воссоздавать его портрет. По версии ученого, иконки - это оформление напрестольного креста Туровской епархии. Такой крест, как и знаменитый Крест Ефросиньи Полоцкой, мог быть и тут. «Епархия в Турове - одна из древнейших на территории Киевской Руси, - аргументировал археолог. А ничего не известно о нем из-за того, что он мог погибнуть в результате тех самых подземных толков 1230 года.

Интересно, что Петр Лысенко вместе с сыном воссоздал из современных материалов (пользуясь сведениями о внешнем виде полоцкого креста) копию Туровского креста. Полвека с лишним хранились в простом сейфе Академии наук те самые иконки с многотысячелетней историей.

Исследовал Лысенко и так называемые живые, растущие из-под земли, кресты на Борисо-Глебском кладбище Турова. Еще два креста из камня есть в церкви Всех Святых, один - в церкви деревни Погост. А в 2004-м Петру Федоровичу удалось обнаружить на територии древнего дединца в месте слияния рек Припяти и Язды. Правда, ученый с сыном Федором ожидал обнаружить там руины каменной башни, но в разведывательной траншее показался крест размером примерно 5 на 5 метров.

Так выглядел обнаруженный Лысенко и его сыном в 2004-м крест. Фото: Архив "КП"

- О такой находке не слыхивали ни в восточно-, ни в западноевропейской археологии. А датироваться каменный крест может где-то XVI веком, - говорил «Комсомолке» археолог. Он считал, что это случайная удача. И сожалел, что по команде тогдашнего замминистра культуры Владимира Гридюшко необычный крест просто-напросто закопали...