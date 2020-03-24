Пандемия коронавируса: в Италии выздоровел «нулевой пациент» 5 24.03.2020, 8:37

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Фото: EPA

С него началась эпидемия в стране.

Медики в Италии вылечили от COVID-19 «нулевого пациента» — носителя коронавируса, от которого началось распространение по всей стране.

Как сообщает ANSA, 38-летний мужчина из Кодоньо был выписан из больницы в Павии в понедельник, 23 марта.

Пациент поступил в больницу Кодоньо 19 февраля, но из-за ухудшения состояния 21−22 февраля его перевели в отделение интенсивной терапии больницы Павии. 9 марта он начал самостоятельно дышать.

«Мне повезло, оставайся дома. Снова дышать — самая прекрасная вещь», — заявил он в видео на Facebook.

Напомним, что в Италии с начала эпидемии от коронавируса умерли 6077 человек, общее количество инфицированных превысило 63 тысячи.

За последние 24 часа умер 601 пациент, смертность снижается второй день подряд.

Общее количество летальных случаев в Европе превысило 10 тысяч.

Во всем мире зарегистрировано свыше 350 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 98 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 15 тыс. пациентов.