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Ученые обнаружили в Индийском океане неизвестных науке существ

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  • 24.03.2020, 8:42
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Ученые обнаружили в Индийском океане неизвестных науке существ

Исследование проводилось в районе кораллового рифа Нингалу.

В Индийском океане при изучении глубоководных районов на видео удалось запечатлеть существ, ранее неизвестных науке. Соответствующая работа выполнялась группой специалистов из США и Австралии, сообщает lenta.ua.

Исследование проводилось в районе кораллового рифа Нингалу. Именно там учеными замечены прежде неизвестные существа, что в очередной раз подтверждает широкое биоразнообразие океанских глубин. Совершить открытие удалось благодаря использованию подводного аппарата, управление которым осуществлялось в дистанционном режиме. Теперь перед учеными стоит задача описать обнаруженных в глубоководных районах представителей фауны.

Одним из замеченных существ является личинка с щупальцами, она относится к числу цериантарий. Последних причисляют к коралловым полипам, они достаточно редко оказываются на пути исследователей, что лишь подтверждает высокую научную ценность работы.


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