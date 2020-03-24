Ученые обнаружили в Индийском океане неизвестных науке существ 1 24.03.2020, 8:42

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Исследование проводилось в районе кораллового рифа Нингалу.

В Индийском океане при изучении глубоководных районов на видео удалось запечатлеть существ, ранее неизвестных науке. Соответствующая работа выполнялась группой специалистов из США и Австралии, сообщает lenta.ua.

Исследование проводилось в районе кораллового рифа Нингалу. Именно там учеными замечены прежде неизвестные существа, что в очередной раз подтверждает широкое биоразнообразие океанских глубин. Совершить открытие удалось благодаря использованию подводного аппарата, управление которым осуществлялось в дистанционном режиме. Теперь перед учеными стоит задача описать обнаруженных в глубоководных районах представителей фауны.

Одним из замеченных существ является личинка с щупальцами, она относится к числу цериантарий. Последних причисляют к коралловым полипам, они достаточно редко оказываются на пути исследователей, что лишь подтверждает высокую научную ценность работы.