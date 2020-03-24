Белорусов, живущих в Москве, депортируют в Минск из-за коронавируса 15 24.03.2020, 8:57

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Семью с двумя детьми заблокировали в аэропорту Внуково.

Семью белорусов, живущих в Москве, депортируют в Минск из-за коронавируса. Они вернулись с отдыха, и их не выпускают из Внуково, сообщает телеграмм-канал «Коронавирус Беларусь».

Викторию Мыц и двоих ее детей заблокировали в опустевшем аэропорту. Вчера они прилетели с острова Фукуок, собирались поехать в свою квартиру в Москве (у них там прописка) — но их остановили. Мол, с вашим гражданством дорога в столицу закрыта.

Дети Виктории вообще-то ходят в московскую школу, человек тут живет, но это никого не волнует. Их хотят депортировать, билет до Минска нужно купить за свои деньги. Семья сидит во Внуково без еды и теплых вещей, съездить домой, забрать собаку и собраться им не разрешают.