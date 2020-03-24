В Иране священник пытался исцелить больного COVID-19 «чудотворным средством» 24.03.2020, 9:01

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Фото: EPA

Через три дня пациент скончался.

Прокуратура иранского города Бендер-Энзели в Иране запросила ордер на арест священнослужителя, который попытался исцелить больного с пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Информагентство IRNA приводит детали происшествия во вторник, 24 марта, сообщает dw.com.

По его сведениям, священник несколько дней назад нелегально проник в отделение интенсивной терапии в городской больнице. Там находился молодой человек, у которого был выявлен вирус нового типа. Посетитель сообщил больному, что врачи больше не в силах помочь ему, и предложил исцелить пациента с помощью "исламского чудотворного средства". С согласия молодого человека клирик снял с него маску и помазал больному лицо ароматической жидкостью. Через 3 дня пациент скончался.

Между тем коронавирус SARS-CoV-2 проник более чем в 190 стран и территорий с момента вспышки в Китае в конце 2019 года. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель выявлен у 378 000 человек, 16 000 больных скончались, 102 000 выздоровели. В Иране вирус обнаружен более чем у 23 000 человек, 1800 из которых скончались.

В связи со стремительным распространением коронавируса на сайте Всемирной организации здравоохранения размещены ответы на вопросы о SARS-CoV-2 и развеяны различные мифы, связанные с ним.