Минские студенты о Народном карантине: Многие преподаватели на нашей стороне 7 24.03.2020, 9:20

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Иллюстрационное фото

Объявившие забастовку студенты МГЛУ не собираются останавливаться.

Учащиеся Минского государственного лингвистического университета подводят первые итоги кампании по бойкоту занятий. Вот что пишут в студенческих чатах и сообществах, сообщает телеграмм-канал «Баста»:

- Мы навели немало шороха: во-первых подняли этот вопрос, во-вторых смогли аккумулировать вокруг себя активную и заинтересованную аудиторию, ну и в третьих засветились на новостных порталах, тем самым привлекли к проблеме еще больше внимания.

Мы считаем что это уже маленькая победа, но на этом не собираемся останавливаться.

Еще неделю назад руководство университета категорически отрицало возможность введения дистанционного обучения, а сейчас сообщество @mslu_by информирует нас о том, что 20 марта руководство уже обсуждало это, а сегодня 23 марта они даже провели собрание по этому вопросу. Это замечательно, ждем позитивных изменений в ближайшем будущем. Но, как мы и сказали, нам этого мало и мы не собираемся останавливаться на пути к дистанционному обучению.

- Одна из важных новостей — многие преподаватели на нашей стороне. Кто-то разрешает не посещать пары, кто-то проводит их в онлайн.

Так же, управление университета идет нам на встречу. Это выражается в том, что студентам неофициально позволено не посещать занятия. Чтож, еще чуть-чуть, и понимание будет достигнуто в полной мере.

В очередной раз напоминаем старостам группы: пожалуйста, не ведитесь на угрозы! Они не имеют реальной силы, и никаких последствий не будет. Цель нашей акции — показать что мы тоже имеем голос и можем что-то поменять своими силами. В данном случае перевод университета на карантин и внедрение дистанционного обучения.

Важно: карантин не равно отмена занятий.