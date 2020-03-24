закрыть
24 марта 2020, вторник, 11:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Врач рассказал об особом механизме заражения коронавирусом

11
  • 24.03.2020, 9:25
  • 9,032
Врач рассказал об особом механизме заражения коронавирусом

Вирус проникает в клетки человека нестандартным способом.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ, рассказал о механизме заражения COVID-19, сообщает ria.ru.

"Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки. Он не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, как многие другие вирусы. "Корона" вируса служит для атаки на клетки путем подмены важных для их жизнедеятельности молекул белками "короны"", - рассказал Бессараб.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции, вызывающей болезнь COVID-19 и распространившейся из Китая, пандемией. Согласно информации ВОЗ, всего заболели порядка 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли. В России общее число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек (262 из них — в столице), 17 выздоровели, порядка 52 тысяч находятся под наблюдением.

По данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 подвержены более 160 стран, заражены свыше 380 тысяч человек по всему миру, более ста тысяч вылечились.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина