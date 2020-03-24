Врач рассказал об особом механизме заражения коронавирусом 11 24.03.2020, 9:25

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Вирус проникает в клетки человека нестандартным способом.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ, рассказал о механизме заражения COVID-19, сообщает ria.ru.

"Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки. Он не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, как многие другие вирусы. "Корона" вируса служит для атаки на клетки путем подмены важных для их жизнедеятельности молекул белками "короны"", - рассказал Бессараб.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции, вызывающей болезнь COVID-19 и распространившейся из Китая, пандемией. Согласно информации ВОЗ, всего заболели порядка 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли. В России общее число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек (262 из них — в столице), 17 выздоровели, порядка 52 тысяч находятся под наблюдением.

По данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 подвержены более 160 стран, заражены свыше 380 тысяч человек по всему миру, более ста тысяч вылечились.