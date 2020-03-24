«Тогда уж Дрозды окропите пообильнее» 22 Анастасия Зеленкова, «Солидарность»

24.03.2020, 9:30

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Судя по последним заявлениям и поступкам, им это нужнее.

Ну вот, пока один лечит граждан от коронавируса трактором, другие дезинфицируют святой водой с вертолета.

Да, в БПЦ мелочиться не стали и оседлали сразу летающую машину. В воскресенье глава БПЦ и священнослужители облетели Минск на вертолете. С высоты они окропили столицу святой водой, «чтобы Господь умиротворил вирус в Беларуси». Обряд проводили с иконой Божией Матери Державной и крестом-мощевиком.

В этой связи возникает сразу три вопроса. (На самом деле, вопросов намного больше, но просто не все их получается цензурно сформулировать).

Первый логичный вопрос: а почему только Минск? Ведь известно, что заболевшие есть и в Бресте, и в Витебске, и в Гомельской области. И хоть медики не всегда охотно делятся адресами, ну так ведь людям, уповающим на крест-мощевик, и не надо указаний для святой дезинфекции. Или самые важные для церкви люди сосредоточились исключительно в столице?

Хотя, возможно, логика церковников была такова: за МКАДом шансов вылечиться куда больше — там ведь тракторо-медикаментозные средства на каждом шагу стоят, ржавеют. То ли дело беспомощная столица!

Еще один вопрос, который не дает покоя: а за чей счет был этот окропительный «банкет»? Не уж то церковь решила «разгуляться» на свои? Хотя местоимение «свои» в случае церкви тоже звучит неуместно. Ну а то, что полет над Минском — удовольствие не из дешевых, объяснять никому не надо.

И в этой связи главный вопрос: неужели не нашлось более разумного и благого применения потраченных на эту акцию средств? Например, для тех же докторов инфекционных больниц, которые сегодня работают в режиме нон-стоп. Или на дорогие тесты на коронавирус, которых требуется все больше и больше. В конце концов, просто на помощь для стариков, чтобы те не подвергали свою жизнь смертельной опасности и не бегали по магазинам в поисках хлебушка на копейку дешевле, пока БПЦ устраивает этот «спасительный» окропёж.

«Паника, вызванная распространением коронавируса, притупляет разум», — так митрополит Павел прокомментировал свою акцию. И тут с ним не поспоришь. Тем более что нам это еще и наглядно продемонстрировали.

Кстати, раз уж вы там, над Минском, все равно летаете: Дрозды окропите пообильнее. Судя по некоторым заявлениям и поступкам, им там нужно как никому другому.

Анастасия Зеленкова, «Солидарность»